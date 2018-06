Kamu kormánypárt

Valószínűleg a Fidesz központban agyalták ki a kamupárt programot, azt a hatalomtechnikai megoldást, amellyel sok választópolgárt meg lehetett téveszteni, de legalábbis összezavarni. Ráadásul mindezt az adófizetők pénzén, gumi jogszabályokkal körbebástyázva.

A 2014-es választás után a másfél milliárd forintos támogatás töredékét fizette vissza az a néhány balek, aki komolyan vette az előírásokat. A legtöbb kamupárt szervezője fogta a pénzt és futott. Illetve nem is kellett futnia oly nagyon, hiszen senki nem üldözte, és nem üldözi őket a mai napig.

A dolog mégis annyira kínos volt, hogy az idei országgyűlési választás előtt néhány látszatintézkedést hozott az országgyűlés. Ennek értelmében az 1 százalékot el nem érő pártok vezetői a saját vagyonukkal feleltek a felvett állami támogatásért, és vissza is kellett - volna – azt fizetniük az államkasszába. De egy valódi és áldozatos munkát végző párton, az Együttön kívül senki sem tolongott a közös kasszánál. A kamupártok most is vihették a jutalom pénzt, amiért tették a dolgukat Orbán Viktor hatalmának megőrzése érdekében.

Persze lett volna mód megakadályozni az adófizetők pénzének elherdálását. Például a kincstári kártya bevezetésével, amelyet csak meghatározott célra használhattak volna a választáson induló pártok, és az elszámolást is átláthatóvá tette volna ez a megoldás. De hát nem ez volt a cél. Választások meghekkelése pedig másodszor is bejött a kormányfőnek és vazallusainak. Igaz, némi ellenzéki segítség is kellett az újabb kétharmadhoz.

Nem valószínű, hogy 2022-ig érdemi változásokra sor kerülne. A rezsimet akkor lesz esély leváltani, ha egyre többen ismerik fel, hogy valójában a legnagyobb kamupárt a Fidesz, amely nem más, mint Orbán Viktor pártként bejegyzett vállalkozása. És persze hiteles ellenzékre is szükség lenne a Cég felszámolásához.

Bihari Tamás