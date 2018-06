Ott írd alá, János: Áder elfogadta a Stop Sorost és az alkotmánymódosítást

A köztársasági elnök nem akart a civil jogvédő szervezeteket sújtó törvény gátja lenni. Elfogadta a Stop Sorost és az alaptörvényt hetedik módosítását – utóbbi esetében szerinte nem is tehetett mást.

Aláírta Áder János az alkotmány hetedik módosítását és a „Stop Soros!” törvénycsomagot: a Geréb Ágnesnek csütörtökön kegyelmet adó államfő a magyar demokráciának már nem kegyelmezett.

Áder ezúttal nem nyilatkozott a jogszabályok aláírásáról, korábban, az alaptörvény negyedik módosításának elfogadásakor azonban közleményben próbálta elmagyarázni: alkotmányos kötelezettsége az alkotmánymódosítás aláírása. Az alaptörvény nem ad lehetőséget az államfőnek arra, hogy a módosítást megfontolásra visszaküldje az Országgyűlésnek vagy az Alkotmánybíróság vizsgálatát kérje - idézi az előzményeket az MTI. Áder ugyanakkor nem küldte vissza megfontolásra a kétharmados többséggel elfogadott Stop Soros-t sem, és erre sem adott külön magyarázatot.

A most elfogadott módosítások számos ponton és sokszor eleve illogikus módon korlátozzák az állampolgári szabadságjogokat: betiltják a hajléktalan életformát – annak ellenére, hogy az állam és a civil szervezetek csak szükséges hajléktalan férőhelyek harmadát biztosítják. Az otthon védelmére hivatkozva szűkítik a gyülekezési jog korlátait – magyarán, egy felháborodott környékbeli lakó bejelentésére is betilthatnának egy közterületen megtartott tömegtüntetést. A hetedik módosítás szerint állami feladat lesz a keresztény kultúra védelme, jelentsen ez bármit is.

Az Áder által jóváhagyott „Stop Soros!” megnehezíti a menekülteket segítő civil szervezetek munkáját. A törvénycsomag alapján egy éves elzárással sújtható az, aki az illegális bevándorlás szervezésében, támogatásában részt vesz – persze támogatást jelenthet a migránsoknak adott szendvics is, miközben minden menekült mindenki illegális bevándorlónak számít majd, aki a magyar kormány által biztonságosnak ítélt országon keresztül érkezik a magyar határhoz.

Akik a menekültek, bevándorlók segítése miatt eljárás alatt állnak, meg sem közelíthetik az országhatár nyolc kilométeres körzetét a törvénycsomag szerint. Ezzel viszont kérdésessé válik az is, hogy vonaton, busszal elhagyhatják-e az országot, ami már a személyes szabadság és mozgás alkotmányos jogát sértheti meg.

Ne írd alá, János - kérlelték tömegek az államfőt, amikor a CEU budapesti működését korlátozó törvényről döntött volna. Csütörtökön már senki sem rendezett óriási demonstrációt, hogy hasson a köztársasági elnökre.