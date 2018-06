"Hülye idióta, a cipődet se tudod felvenni"

Elmaradó fejlesztő foglalkozások, megfélemlített gyerekek - egyebek mellett emiatt háborog több szülő, akiknek gyermekei a váci Cházár András speciális iskola Simon Antal tagintézményébe járnak. A Klebelsberg Központ szerint minden rendben.

Sorozatosan maradnak el a logopédiai foglalkozások, a fejlesztő órák, az új igazgatónő a pedagógusokra osztja azokat az adminisztratív feladatokat, amiket neki kellene elvégeznie - olvasható azokban a lapunk által is megismert levelekben, amit több édesanya és édesapa írt az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának. A szülők végső elkeseredettségükben fordultak Rétvári Bencéhez, a tankerületnél ugyanis hiába panaszkodtak. Állításuk szerint egyre rosszabb körülmények uralkodnak a váci Cházár András speciális iskola (teljes nevén: Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium) Simon Antal Tagintézményében, ahova gyermekeik is járnak.

Beszámolóik szerint a gondok akkor kezdődtek, amikor tavaly leváltották a korábbi igazgatót, Csengeri Attilát, helyére pedig Volenticsné Petrás Györgyi került. A szülők tapasztalatai alapján azóta nemcsak a szakmai színvonal romlik, hanem a légkör is egyre feszültebb az intézményben. Az egyik anyuka levelében az olvasható, a munkaközösség tagjai közül hárman már fel is mondtak, mert nem tudtak vele együtt dolgozni. Ebből az okból távozott az igazgatóhelyettes is.

- Down-szindrómás kisfiam több mint egy éve nem járt logopédusnál. Amikor megkérdeztük, miért, azt a választ kaptuk, hogy túlságosan le vannak terhelve. A motorikus mozgás fejlesztés is elmaradt - olvasható egy másik levélben. Megszűntek a zenei és képzőművészeti foglalkozások is, ráadásul a szülők - tájékoztató füzet híján - információkat sem kapnak gyermekeik állapotáról, fejlődéséről.

Többen panaszkodtak az igazgatónő azon intézkedése miatt, amely szerint csak engedéllyel lehet használni az iskola parkolóját - az engedély azonban nem minden szülő számára biztosított. Az egyik édesanya nemrég 15 ezer forintos büntetést is kapott a közterület felügyelettől, amiért nem tudott megfelelő helyen parkolni, amikor gyermekéért ment az iskolába. Az igazgatónő mellett az egyik segédtanárra is több szülő panaszkodott. Az egyik apuka azt írta, a férfi egy alkalommal olyan durván beszélt vele a kisfia előtt, hogy a gyerek hányt, bepisilt, bekakilt. Egy édesanya pedig arról írt, ugyanez a segédtanár több más szülő füle hallatára a következőket mondta a gyermekének: "hülye idióta vagy, hogy nem tudod felvenni a cipődet, mennék már haza, nem érek rá rád várni".

A levélíró szülők az új igazgatónő megválasztásának tisztaságát is firtatják. Beszámolóik szerint a korábbi igazgató, Csengeri Attila pályázata a legutóbbi igazgatóválasztás első két fordulójában is nagyobb támogatottságot szerzett, mint a jelenlegi igazgatónő pályázata. Végül sor került egy harmadik fordulóra is, ekkor már "érdekes módon" Volenticsné pályázata volt a befutó. Az iskola weblapján elérhetőek a pályázatok és a hozzájuk fűzött szakmai vélemények, ezek alapján elmondható, hogy míg Csengeri pályázatát osztatlan siker övezte, Volenticsné pályázatával kapcsolatban voltak kifogások. "Örömmel vettük volna a személyes kapcsolatfelvételt a nevelőtestülettel" - olvasható a Simon Antal Tagintézmény nevelőtestületének véleményében. Hiányolták a pályázatban leírtak konkrét megvalósítására vonatkozó elképzeléseket is. "A mérce, az ellenőrzés, a szakmai képzések gondolata jó, de aránytalanul nagy hangsúlyt kap a pályázatban. Nem lenne szabad elfelejteni, hogy iskolánkban elsősorban a gyermekek nevelése, oktatása a fő cél" - írták.

Verebélyi ellen egyébként nemrég etikai eljárást indított Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Pest Megyei Területi Etikai Bizottsága, a Hivatásetikai Kódex megsértése miatt. Hogy pontosan milyen ügyben, azt nem sikerült megtudnunk, a Karnak nem állt módjában erről információt adni.

Klebelsberg Központ: nincs ok panaszra A Simon Antal Tagintézmény tagintézmény-vezetői pozíciójának betöltésére nyilvános pályázat útján került sor, pályáztatás a jogszabálynak megfelelően zajlott. A pozíciót elnyert tagintézmény-vezető kapta a legmagasabb nevelőtestületi támogatást, mely véleményt - az intézmény és a tanulók érdekeit figyelembe véve - a tankerület is tiszteletben tartott - közölte megkeresésünkre az iskolát fenntartó Klebelsberg Központ (KK). A KK szerint a tankerület és az intézmény vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ne maradjon ellátatlan gyermek, a tankerület intézményeiben a szakos ellátottság biztosított. "A pedagógus munkakörhöz tartozó adminisztrációs kötelezettségeket jogszabály írja elő, felesleges adminisztratív feladatokkal nem terhelik a pedagógus kollégákat" - írták. A parkolóba történő behajtást épp a gyerekek szállítása érdekében korlátozzák. A KK szerint a parkolás biztosított a szülők számára, amennyiben az osztályfőnök felé jelzik igényüket, az igazgató engedélyezi azt. Az édesapával durván viselkedő segédtanár ügyében azt írták: az igazgató által lefolytatott vizsgálat alapján az érintett pedagógus nem viselkedett durván a szülővel. "A gyermeknek gyakran vannak gyomorbántalmai, az említett időpontban is fájt a hasa. Hazafelé úton hányt, a bepisilésről a tagintézmény-vezetőt nem tájékoztatták". A váci tankerületi vezetővel kapcsolatban azt közölték: Verebélyi Ákos tankerületi központ igazgató tájékoztatása alapján az ellene folytatott etikai eljárás lezárult, az etikai vétség vádja alaptalan volt, az eljárást megszüntették.







Juhász Dániel