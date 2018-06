Mennie kellett az agyondicsért főkémnek

Gyorsan változtatott véleményén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki az új kormányban a külügyi tárca mellé a korábban Lázár János alá tartozó polgári hírszerzést végző Információs Hivatal (IH) felügyeletét is megkapta. A miniszter ugyanis május közepén tartott nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatásán még rendkívül elismerően beszélt Pásztor István IH-főigazgatóról, és úgy fogalmazott, hogy nem látja szükségességét hogy személycsere legyen a hírszerzés élén. Ehhez képest szerdán egy rövid, Magyar Közlönyben megjelent kommüniké tudatta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök éppen Szijjártó kérésére menesztette a 2012 óta főigazgató Pásztort. Hivatalos indoklása nem volt a menesztésének, így nem tudni, hogy a változás kapcsolatban volt-e azzal a teljes átvilágítással, amelyet a hivatalon belül rendelt el Szijjártó Péter. A miniszter bizottsági meghallgatásán ugyanis jelezte, hogy a vizsgálat eredményétől is függővé teszi az esetleges személyi változásokat.

Forrásaink Pásztor menesztése kapcsán leginkább két lehetőséget emlegettek. Egyfelől az Információs Hivatal szerepkörét némileg átszabják, így – mint azt lapunk elsőként megtudta – a jövőben a hírszerzés súlypontja a magyar beruházásokat támogató, illetve a magyar gazdasági érdekérvényesítést szolgáló gazdasági hírszerzés felé tolódik el. Molnár Zsolt a nemzetbiztonsági bizottság szocialista tagja - volt elnöke - pedig úgy véli, hogy ehhez az új feladatkörhöz - a hivatalhoz a katonai hírszerzési területről érkező Pásztorral szemben - egy más szakmai habitusú, gazdasági területen jártasabb főigazgatóra lehet szükség.

Más forrásaink ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy Pásztor István Lázár János korábbi Miniszterelnökséget vezető miniszter kinevezettje volt, és hat éven keresztül szolgált az időközben kegyvesztetté lett miniszter alatt. Ennek következtében az sem valószínűtlen, hogy Pásztor távozása a jelenleg is zajló „lázártalanítás” része lehet. Egyelőre nem tudni, hogy ki lesz Pásztor István utódja. Szijjártó azt korábban kategorikusan leszögezte, hogy a Miniszterelnökségtől a külügy alá visszakerült IH a jövőben is megőrzi az önállóságát, nem lesz része semmilyen integrációnak. A titkosszolgálatok átszervezése körüli találgatásokra az adott okot, hogy Orbán korábban egy személye alá rendelt „egységes titkosszolgálati központ” létrehozásáról beszélt, amihez május végén maga mellé rendelte Kovács Józsefet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat addigi főigazgatóját. Ám egyelőre semmi jele nincs annak, hogy ténylegesen komolyabb apparátussal operáló központ jött volna létre Orbán körül.

Batka Zoltán