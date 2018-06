Újabb mélypontján a forint

Csütörtök este már a 329 forintot is közelítette az euró árfolyama. A közös európai pénzt bevezetése óta ennyire gyenge még soha nem volt a magyar fizetőeszköz, és a tőkepiaci elemzők korántsem optimisták a jövőt illetően. Már csak azért sem, mert a forint-euró keresztárfolyama járatlan területre ért, ahol a viselkedését nem lehet egy korábbi időszak árfolyammozgásával összehasonlítani. Bár széles körben elterjedt nézet, hogy a Matolcsy György jegybankelnök által vezetett Monetáris Tanácsnak lépnie kell, a lapunk által megkérdezett Virovácz Péter nem tartja valószínűnek, hogy az MNB ezt megteszi.

Az ING Bank vezető elemzője szerint, a magyar jegybank hitelessége csorbát szenvedne, ha most kamatot emelne, hiszen a múlt heti kamatdöntő ülésen úgy foglaltak állást, hogy ezt 2019 előtt semmiképpen nem teszik meg. De azért is sajátos a jelenlegi helyzet, mert akkor is veszít a hitelességéből az MNB, ha nem tudja megállítani a forint gyengülését, márpedig ez a helyzet. A forint nagy mértékű gyengülésének kezdetén, vagyis májusban még úgy vélekedtek az elemzők - emlékeztetett az ING szakértője, hogy az okok a külpiaciak. Az idők során azonban annyi változás történt, hogy az MNB alkalmazza a feltörekvő országok leglazább monetáris politikáját azáltal, hogy két esztendeje változatlanul 0,9 százalékon tartja a forint alapkamatát, és ehhez mereven ragaszkodik - érvelt Virovácz Péter. A 0,20-0,30 százalékpontos kamatemelés most már nem lenne elégséges - fűzte hozzá, a forint tovább gyengülne. Viszont egy százalékpontos szigorítás, vagy a török példán okulva pláne három százalékpontos, aminek jótékony hatása lehetne, szinte kizárt.

Így az ING vezető elemzője azt tartja valószínűnek, hogy az MNB - mit sem törődve a következményekkel - kivár és bízik a forint spontán megerősödésében, ezt a magatartást akár 2-3 hónapig is gyakorolhatják Matolcsyék. Azt nagyon nehéz megjósolni, hogy ezt követően mi fog történni. Ha valóban közeleg egy gazdasági válság, akkor a helyzet még romolhat is. Az elemző úgy vélte, hogy talán 340 forint körüli árfolyamon gondolkodnak el majd azon az MNB háza táján, hogy a körülmények folyamatos változása nyomán nem káros-e a túl laza monetáris politika folytatása. Varga Mihály pénzügyminiszter a forint árfolyamváltozásáról szólva csütörtökön elmondta: helyes lépés volt a kormány részéről a devizahitelek forintosítása. Ennek köszönhető, hogy a magyar családok és Magyarország védve van a devizaspekulációtól. Hozzátette, hogy az árfolyampolitikai lépések a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe tartoznak, a kormány pedig támogatja az MNB-t ebben a munkájában is.

B. M.