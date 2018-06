Több napsütés, hevesebb zivatarok

Pénteken sokfelé valószínű zápor, zivatar, tartósabb eső is lehet. A zivatarokat felhőszakadás is kísérheti. Az északi, északnyugati szelet élénk, a Nyugat-Dunántúlon és a Zempléni-hegység tágabb környezetében erős széllökések is kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. A legmagasabb nappali 23 és 29 fok között valószínű.