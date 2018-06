Kitrükköznék a pálinkaadót

Jövőre hétszáz forinttal emelkedne minden ötven százalék-fokos pálinka fél literjének ára a népegészségügyi termékadó kiterjesztése miatt – tájékoztatta lapunkat Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke a Parlament felsőházi termében tartott idei Pálinka Országkóstoló Díjátadó gála után. Az érdekképviseleti szerv küzd a terv ellen. Bár a módosítás előtt a szaktárca – törvényi kötelezettsége ellenére - nem kérte ki a tanács véleményét, az elnök tájékoztatása szerint az ünnepségen személyes ígéretet kapott Varga Mihály pénzügyminisztertől küldöttségük fogadására. Bár a kormány világossá tette, hogy az chipsadó-kiterjesztés uniós kötelezvényétől nem lépnek vissza, az ágazatban formálódnak az áthidaló javaslatok. Igaz, ezekből letisztázás előtt Mihályi László nem kívánt részleteket felvillantani. (Az adókiterjesztés a Zwack Unicumra is vonatkozik.)

A hazai kereskedelmi pálinkafőzők tavaly 2 millió liter 50 fokos pálinkának megfelelő 1 millió 50 ezer hektoliterfokot termeltek. Bár ez a mennyiség elvben 2 milliárdos chipsadó-bevételt vetíthet előre, az elnök meglátása szerint az áremelés felezheti a keresletet, ami pálinkafőzők tömegének megszűnését és végül ötmilliárdos adóbevétel-zuhanást eredményezhet. Most az országban körülbelül 140 – többségében kisüzemi – kereskedelmi- és nagyjából félezer bérfőzde üzemel. Az adóemelés a körülbelül 4,4 millió hektoliterfokra tett legális bérfőzést nem érinti. Ugyanakkor a legalább 10 millió hektoliterfokra tett magánfőzés terjedése miatt ez a tevékenység is visszaesőben. (Otthon, saját fogyasztásra ma legfeljebb 86 liter készíthető, amire literenként 750 forintos párlatadójegy kiváltása kötelező.) Az ágazatot a folyamatos gyümölcsdrágulás is sújtja.

A tegnapi ünnepségen, amelyen 5 különdíjat, 62 arany-, 107 ezüst- és 91 bronzminősítést osztottak ki, az ország legjobbja címet a Brill Pálinkaház Kft. Jázmin szőlője nyerte el. Távoztában Varga Mihály lapunknak nem kívánt véleményt nyilvánítani sem az ágazatot érintő kérdésekről, sem az eseménnyel egy időben történelmi mélypontot elérő forintárfolyamról. Lapunknak kormánykörökből ugyanakkor úgy fogalmaztak, hogy a chipsadó-kiterjesztés „még nem lefutott ügy”.

Marnitz István