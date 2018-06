Pusztító szenvedély

A kisvárdai színházi fesztivál programjából kiemelkedett a komáromi teátrum A félkegyelmű című előadása, amelyben elsősorban a merész térhasználat, a világos dramaturgia és a színészi játék vitte a prímet.

A kisvárdai művészetek háza, bár nemrég felújították, mégsem ideális játszóhely, mert nem rendelkezik megfelelő színpadtechnikával. Vannak társulatok, amelyek nagyvonalúan túl lépnek ezen a korláton, ezek közé tartozik a Komáromi Jókai Színház együttese. Ők Dosztojevszkj A félkegyelmű című drámájával érkeztek a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljára. A nézőket a színpadra ültették, gondolom egyébként így teszik ezt az előadás eredeti helyszínén is. Az üres nézőteret, ahol éppen a színen nem lévő színészek foglaltak helyet, egy hosszú széles fekete padló ívelte át. A tetején pedig füstös mozdony lámpái világítottak. A megkapó díszlet, Jozef Ciller munkája, egyrészt látványos, másrészt jól szolgálja a dráma kulcsjeleneteinek a lebonyolítását. Felnagyítja, kiemeli a konfliktusokat. Az már önmagában is izgalmas, hogy az elmúlt évadban miért született négy -féle adaptáció is Dosztojevszkij művéből, mitől lett egyszerre ennyire vonzó a rendezők számára. A komáromi előadás színre vivője Martin Huba eleve a szerző kedvelőjének és értőjének a hírében áll és ezt a feltételezést bizonyítja is a produkcióval.

Szereti a klasszikusokat Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere nézőként is részt vesz a színházi fesztiválon. Az egyik este két előadást is megtekintett egymásután. Ezt azzal indokolta, hogy Márai és Dosztojevszkij a kedvenc írója, de egyébként is rendszeresen jár színházba, még Budapestre is elutazik egy-egy előadásért. Nemrég látta a Bűn és bűnhődést a Vígszínházban, illetve A félkegyelműt a Pesti Színházban. Szereti a klasszikusokat – teszi hozzá. Óriási lehetőségnek tartja, hogy éppen Kisvárdához kötődik a Magyar Színházak Fesztiválja. Tíz napon keresztül naponta két-három előadást foglal magában a program, egész széles műfaji skálán. A bölcsész diplomákkal is rendelkező korábbi gimnáziumi tanár nyolc éve polgármester. „Amikor harminc éve indult a fesztivál még nem rendelkeztünk megfelelő infrastruktúrával, mára ez változott, több a szállás lehetőség, a Művészetek Háza, mint színházi játszóhely is megújult, de még most sincs megfelelő színpadtechnikája. Ezen szeretnénk változtatni, persze erre időre van szükség. A rendezvény fesztivál jellegét is vissza szeretnénk hozni, vagyis lehetőséget adni arra, hogy a társulatok maradjanak a városban azután is, hogy lejátszották az előadásukat és egymás produkcióját is meg tudják nézni” - jegyzi meg a polgármester.

Szabó Viktor

A darabban az őrület, a szenvedély viszi előre a történetet és ennek az erejét, ívét remekül tükrözi az előadás. De nem kimódoltan, erőltetetten, hanem úgy hogy az egész képes arcul csapni a nézőt. A szereplők tényleges és reálisan elkerülhetetlen prostitúciója és a tiszták törvényszerű bukása magával sodorja a szemlélőt. A Miskin herceget alakító Szabó Viktor egyszerre hozza az idiótát és metsző logikájú tiszta érzésekkel rendelkező fiatalembert, egyszerre kimondó és áldozat.

Holocsy Katalin

A Nasztaszja Filipovnát játszó Holocsy Katalin azt a nőt formálja meg, aki próbál szembesülni a saját múltjával, de praktikusan mégis túlélni akar, a lehető legtöbbet kihozni ebből a már elszúrt életből. Ez okozza a bukását, amely egyben a megtisztulást is hordozza. A társulat többi tagja is remekül illeszkedik az előadásba. A pusztító szenvedély, mint egy hatalmas vihar mindent eltűntet a színről, hogy aztán a romokon mégis születhessen valami teljesen új. Mert ez már nem mehet így tovább.

Infó:

Dosztojevszkij A félkegyelmű

Komáromi Jókai Színház

Rendező: Martin Huba

A Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján

Balogh Gyula