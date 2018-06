Öten meghaltak a marylandi mészárlásban (videó)

Öten meghaltak és többen meghaltak, amikor csütörtök délután felfegyverzett támadó lövöldözni kezdett az annapolisi Capital Gazette szerkesztőségében. A nyomozás folyamatban van, egy gyanúsítottat már a helyszínen őrizetbe vettek - mondta el Ron Bateman megyei seriff.

A támadó a szemtanúk beszámolója szerint sörétes puskával támadt rájuk: előbb belőtte a szerkesztőség üvegfalát, majd füstgránátokat dobott be a helyiségbe, és lövöldözni kezdett. A BBC úgy tudja, hogy a gyanúsított egy harmincas éveiben járó férfi, Jarrod Ramos, aki 2012-ben rágalmazás miatt perelte be a szerkesztőséget, a pert azonban elveszetette. A rendőrség nem erősítette meg a gyanúsított kilétéről, illetve motivációiról szóló értesüléseket.

A támadás közben egy szerkesztőségi munkatárs Twitter-üzenetben kért segítséget: a rendőrök sajtóértesülések szerint gyakorlatilag perceken belül a helyszínre érkeztek, a a baltimore-i Alkohol-, Dohány- és Fegyverrendészet egységei is kivonultak.

A helyi híradások mutatták, ahogyan a rendőrök evakuálják az embereket az épületből.

Donald Trumpot is tájékoztatták a lövöldözésről, az amerikai elnök pedig a tőle megszokott formában, Twitter-üzenetben fejezte ki részvétét a tragédia miatt.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.