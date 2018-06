Terrorveszély: újabb 30 milliárdot költhet a BM autókra

Idén már félezer autót vett a rendőrség, és tavalyról is előkerült még 7 milliárd költés: ha minden igaz, 135 jármű jelent meg az egyébként sem jelentéktelen számlán, melyek darabjára közel 52 millió forint jut. Eközben a Belügyminisztérium is újabb 30 milliárd forintot kapott a jelek szerint eszközbeszerzésre, az állítólagos magyarországi terrorveszély elhárításának apropóján.

Idén eddig 526 új autót vásárolt a rendőrség 2018-ban – tudta meg a Magyar Hang az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK). Ez még messze elmarad a tavalyi hatalmas autóbevásárlástól: 2017-ben több mint 37 milliárdot költött erre a rendőrség. A hatóság nem is akármilyen kocsikat szerzett be, a listán többek között kétszáz darab Audi A3-as szerepel 7 663 572 forintos, kétszázötven Mercedes B220 10 245 231 forintos darabáron. Skodából összesen 1138-at vásároltak, a legtöbbet 7 716 410 forintért. De rendőrségi Smart és Mini Cooper is szerepel a számlán, melyen mindenki találhat ízlésére való tételt.

Először még csak 30 milliárd forintról volt szó a tavalyi költekezést illetően. Mikor Tóth Bertalan parlamenti írásbeli kérdést intézett Pintér Sándorhoz, válaszul – legalábbis 2017-re – egy 2493 tételes listát kapott, majdnem kereken 30 milliárd értékben. Ehhez képest, az ORFK már 135-tel több járműről, 2628 darabról beszélt a Magyar Hangnak, ráadásul 37 milliárdért. Ha ez igaz, akkor a most előkerült járművek darabára úgy 51,8 millió forint.

A hatósági költekezés itt még nem ér véget. A Belügyminisztérium is újabb 30 milliárd forintot kapott az állítólagos magyarországi terrorveszély elhárítására – derül ki a Magyar Közlönyből. Ezzel együtt a miniszterelnök által jegyzett dokumentum feloldja az eszközbeszerzésekről szóló 2013-as kormányhatározat – egyebek mellett – rendőrautókra vonatkozó tiltását. Van tehát még esély utolérni a tavalyi nagy-bevásárlás költségeit idén is.