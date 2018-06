A cukros üdítők is ártanak annyit, mint az alkohol

Az köztudott, hogy az alkoholtartalmú italok rendszeres fogyasztása számos egészségkárosító hatással rendelkezik, de azt már kevesebben tudják, hogy a nap mint nap fogyasztott cukros üdítőitalok, de akár még a gyümölcslevek is gerjeszthetnek olyan májkárosító folyamatokat, mint az alkohol.

A napi folyadékigényünk, ahogy az energiáé is, egyedi, de ez nagyjából az ideális testsúlyunk 4 százaléka. Az, hogy mit iszunk, az elfogyasztott ételhez hasonlóan jelentősen befolyásolja az egészségünket, a testsúlyunkat, de a közérzetünket is – mondta Barcza Zsuzsanna dietetikus a Népszavának.

Sok gyereknek az alkoholistákénál is rosszabb a laboreredménye, ez azért fordulhat elő, mert könnyen juthatnak magas cukortartalmú élelmiszerhez és főleg italokhoz. Szomjoltás céljából érdemes főleg vizet vagy valamilyen energiamentes folyadékot fogyasztani. Van viszont rengeteg olyan ital, ami nem tartozik ebbe a kategóriába, mégis sokan rengeteget isznak belőle. Minden olyan italt, ami cukrot, energiát tartalmaz, étkezésnek kell tekinteni, és leginkább a nasi kategóriába érdemes sorolni, mert értékes tápanyagot nem tartalmaznak és arra sem igazán alkalmasak, hogy a napi folyadékigényünket kielégítsék.

Az üdítők egyik típusa a gyümölcsöt nem, de sok cukrot tartalmazó szénsavas italok, amelyek hasznos tápanyagokat egyáltalán nem tartalmaznak, ezért teljesen felesleges energiabombát jelentenek a szervezetnek. Többnyire jelentős mennyiségű glükóz-fruktóz szirupot is tartalmaznak, ami gyors vércukorszint emelkedést okoz és fokozza az inzulintermelést. A nagy munkára kényszerített hasnyálmirigy a vérbe önti az inzulint, amelynek nagy része feleslegesen termelődött, ugyanis a hirtelen nagy vércukorszint emelkedést a szervezet csak úgy tudja megszüntetni, ha a cukor egy részét zsírrá alakítja. Ehhez azonban nincs szüksége inzulinra, a vérben maradó felesleg gátolja a zsírégetési folyamatokat, illetve kis idő elteltével újra cukoréhséget gerjeszt. Az üdítőitalokban található fruktóz nagy mennyiségben fogyasztva triglicerid-szint, azaz vérzsírszint emelő hatással is rendelkezik. A magas cukortartalomhoz gyakran társuló szén-dioxid, illetve foszforsav tartalom is felesleges a szervezet számára, ráadásul képes kivonni a kalciumot a csontokból, így nagymértékű és rendszeres fogyasztása jelentősen rontja a fejlődő csontok minőségét, idősebb korban pedig hozzájárulhat a csontritkuláshoz.

Illusztráció: Pexels

A light üdítők cukor helyett többnyire édesítőszereket tartalmaznak, de olyanok is vannak, amelyekben mindkettő van. A mesterséges édesítőszerek többsége nagyobb mennyiségben puffasztó és hashajtó hatású. Egy másik, nem kívánatos tulajdonságuk, hogy ugyan nem hizlalnak, gátolják a fogyást. Az édes íz be is csapja a szervezetet: vércukorszint emelkedés nélkül inzulin termelésre készteti a hasnyálmirigyet, ami a vérbe kerülve gátolja az étkezések közötti zsírégetés folyamatát. Ezeknek az italoknak is van foszforsav-tartalma, így a kálciumot ezek is kivonják a csontokból. Ha „muszáj”', csak alkalomszerűen és kis mennyiségben igyunk ilyeneket.

A dobozos gyümölcslevek is csak látszólag egészségek. A legtöbb százszázalékos ital az eredeti gyümölcsnél több fruktózt tartalmaz, ami bár természetes összetevő, egyáltalán nem mindegy, hogy gyümölcsben, azaz rostokkal, savakkal és vízzel együtt fogyasztjuk vagy koncentrált formában. Utóbbi esetben a fel nem használható fruktóz gyorsan megemeli a vércukorszintet, nagyobb inzulinelválasztást okoz, ezáltal nagyon könnyen zsírrá alakul, amely nemcsak hízást eredményez, de a vérzsír értékeket, különösen a vér trigrlicerid szintjét is megemeli. Ezekből is csak ritkán ajánlott „nasizni” és akkor is csak egy-két decinyit. Inkább együnk gyümölcsöt – tanácsolta Barcza Zsuzsanna.

Alkoholos italok

Az alkoholnak rengeteg káros hatása ismert. Rendkívül erősen dehidratál: 1 g alkohol ugyanis 10 grammal több víz kiválasztását eredményezi. Sokan úgy vélik, a nyári melegben a sör nemcsak remek szomjoltó, de a szervezet folyadékigénye is fedezhető vele . Ez óriási tévedés! - hangsúlyozta a dietetikus. Egy korsó sörben (a fajtájától függően) kb. 18-20 g alkohol található. De nemcsak azt a fél liter folyadékot választjuk ki, hanem további nagyjából 2 decit is. Minél többet iszunk, annál jobban kiszárad a szervezetünk.

Az alkoholnak nemcsak az energiatartalma (1 g alkohol kb. 7,8 kcal) közelít a zsíréhoz (1 g zsír=9,3 kcal, a fehérjéé és a szénhidráté is 4 kcal, az alkoholé tehát kétszer annyi!), hanem a „hasznosulása” is. A legtöbb alkoholos ital jelentős szénhidráttartalommal is rendelkezik, amelyek könnyen tartalékzsírrá tudnak alakulni. Arról nem is beszélve, hogy többnyire az esti órákban italozunk, amikor már a fehérjéké volna a főszerep. Mivel az anyagcsere tempója olyankor csökken, a felesleg elraktározódik. Minél magasabb alkohol- és szénhidráttartalmú egy ital – a tömény, a koktél és a sör - annál jobban hizlal. A koktélok azért is veszélyesek, mert a különböző ízesítő szirupok miatt nem érezhető az alkohol íze, úgy gondolhatjuk, többet is meg tudunk inni belőlük, a tejszín miatt pedig jelentős a zsiradéktartalmuk is, így egy tartalmasabb koktél akár egy ebéd energiatartalmával is rendelkezhet, tehát rendkívüli módon hizlal. A pálinka és a többi tömény sem jobb, hiszen a magas alkoholtartalom magas cukortartalmat is jelent. Egy „feles” még a gyomorkeserűkből is akár 300 kalóriát, azaz két zsemle energiaértékét tartalmazhatja.

Illusztráció: Pexels

Fröccs és társai – a legkisebb rossz

Nem kell azért mindent megvonnunk magunktól, a szakember azt tanácsolta, válasszunk olyan italt, amely nemcsak kis alkohol-, hanem alacsony szénhidráttartalommal is rendelkezik (például száraz borból készült fröccs). Illetve fontos, hogy az esti étkezés minél zsír- és szénhidrátszegényebb legyen, nagyobb elhajlás esetén az egész napi, illetve akár a másnapi ételeinkre is különösen figyeljünk: bővelkedjenek fehérjékben és rostokban. Ne feledkezzünk meg a folyamatos hidratálásról sem és fontos a mértékletesség is – figyelmeztetett Barcza Zsuzsanna.

Koffeines és energiaitalok – a legrosszabbak

A kávéban lévő koffein is vízmegkötő hatással rendelkezik, egy adag elfogyasztása után nagyjából háromszor annyi vizet kellene meginnunk. Az energiaital pedig a legrosszabb választás. Sokan ötöt is képesek meginni egy nap alatt, ez azért is baj, mert akár rá is szokhatnak. Ezeknek is nagyon jelentős a cukor- és a foszforsavtartalma is, tehát szinte minden említett káros hatással rendelkezik – mondta a dietetikus.

Barabás Júlia