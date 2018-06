Kívül és belül is hat az ősi csodanövény

Az aloe verát igazi csodanövénynek tartják; rengeteg benne a vitamin és az ásványi anyag, külső és belső problémákra is használható.

Az aloe vera a liliomfélék családjába tartozó, természetes körülmények között 75-120 cm magasra megnövő, kaktuszhoz hasonlító növény. Több mint 250 fajtája létezik, de gyógyerővel csak néhány rendelkezik. Az orvosi aloé vagy barbadosi aloé (Aloe vera) kivonatait használják a kozmetikai iparban és az alternatív gyógyászatban is. Nyugtató, fiatalító, sejtregeneráló hatású, de csak 4-5 éves korától szabad használni, mert fiatalabban még csak mérgező anyagokat tartalmaz – írja a Wikipédia.

Régóta

Az aloét az ókori katonák is használták: sebgyógyításra. Az első írásos emlékek az i.e. 15. századból maradtak fenn: sumér agyagtáblák tesznek említést a csodálatos hatású növényről. Az ókori Egyiptomban az örök élet szimbóluma volt, és az előkelők balzsamozásáért felelős papok előszeretettel használták a mumifikálási eljárás során. A szépségéről híres Kleopátra királynő is e növény levével ápolta bőrét – olvasható a Vitalon.

Kívül

A friss aloe vera zselét nap- vagy kisebb égés, kiütések, rovarcsípések, allergiás reakciók, gyulladások gyógyítására lehet alkalmazni. Nyugtatja ápolja, hidratálja és táplálja a bőrt, segíti az új sejtek képződését és a bőr regenerációját. Érzékeny bőrűek is használhatják, hatékony a pattanások ellen is. Ízületi gyulladás esetén kívülről és belülről is segít. A növényben olyan antibakteriális, antimikrobális anyagok is találhatóak, amelyek rendkívül hasznosak például a szájüregi problémák elleni küzdelemhez. Segíti az íny regenerálódását, és megelőzi a szájban kialakuló afták, fekélyes sebek kialakulását is

Illusztráció: AFP

Belül

A több mint kétszáz hatóanyagot tartalmazó kincse a belsejében lévő zselés anyag, amellyel a saját levágott levelét is meg tudja gyógyítani. Számos vitamint, több mint húszféle létfontosságú ásványi anyagot, nyomelemet, különböző szacharidokat, aminosavakat, és sok enzimet tartalmaz. Elpusztítja a baktériumokat, a vírusokat és a gombákat, ezért fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású. Az emberi szövetek legmélyebb részéig képes behatolni, a víznél sokkal jobban felszívódik, ezért hatóanyagait a szervezet jobban tudja hasznosítani. Aktiválja a vér- és nyirokkeringést, a vese, máj- és epehólyag-funkciókat. Gyorsítja és normalizálja az anyagcserét, regenerálja a bélbolyhokat. Erősíti az immunrendszert. Idegnyugtató, fájdalomcsillapító. Segít megszabadulni a felgyülemlett méreganyagoktól, amelyek kimerültséget, fáradékonyságot, hasi problémákat okozhatnak, és gátolják a fogyást. Sok rostot tartalmaz, ezért székrekedés ellen is használható - írta a HáziPatika.