„Csak a golyók süvítését lehetett hallani” ( Videó )

Öt ember meghalt Annapolisban, de a tragikus lövöldözés másnapján is megjelent a Capital Gazette. A támadó már korábban is többször megfenyegette a szerkesztőség munkatársait.

Egyik pillanatról a másikra olyanná vált a szerkesztőség, akár egy háborús övezet – így írta le egy nappal a történtek után a CNN amerikai hírtelevíziónak az egyik bűnügyi újságíró azt a lövöldözést, amely helyi idő szerint csütörtökön rázta meg a marylandi fővárosban, Annapolisban a Capital Gazette székházát. Ez az Egyesült Államok egyik legrégibb szerkesztősége, amely több lapot is megjelentet.

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta az amerikai sajtó leghalálosabb napjaként emlegetett tragédiában öt ember vesztette életét, többen pedig megsérültek. Az elkövető délután 3 órakor besétált a kiadó négyemeletes irodájába, és a munkatársakat az üvegajtó mögül vette célba.

CNN International Five people were killed and two injured in a "targeted attack" on the Capital Gazette newspaper in Annapolis, Maryland https://cnn.it/2yWTntc

„Nem sikított senki. Némaságba burkolózott a szerkesztőség, csak a golyók süvítését lehetett hallani” – írta le az eseményeket az egyik újságíró. A támadó ezután bement a szerkesztőségbe, ahol az újságírók és a szerkesztők épp a következő nap cikkein dolgoztak, és folytatta az ámokfutást. „Ez egy teljesen nyitott iroda, üvegablakok veszik körbe. Csupán néhány válaszfal van a szerkesztők irodáinál” – szemléltette az egyik publicista, hogy milyen könnyű dolga is volt az elkövetőnek, akit Jarrod W. Ramosként azonosítottak.

A 38 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették. Amikor a rendőrség – akit az épületben bujkáló újságírók közül többen is telefonon értesítettek – megérkezett a helyszínre, Ramos az asztal alatt bújt el, majd megadta magát, anélkül, hogy tűzharcba keveredett volna. A kihallgatásán hamar kiderült, hogy jól ismerte a lapot és munkatársait. A múltban nem csupán a közösségi médiában folytatott ellenük lejárató kampányt, hanem rágalmazásért be is perelte a Capital Gazette-et – számolt be róla a The New York Times (NYT). Ramost azzal haragították magukra az újságírók, hogy egy cikkükben részletesen ismertették 2011-es zaklatási ügyét. Ramos akkor bűnösnek vallotta magát, ám mégis rossz néven vette, hogy a lap beszámolt erről.

A NYT elemzése szerint a csütörtöki támadással „új front” nyílt az amerikai lövöldözések történetében, hiszen a közelmúltban nem fordult elő, hogy egy sajtóorgánumban rendeztek volna kegyetlen mészárlást. Az elmúlt években a leggyakoribb célpontok iskolák voltak. Óvodásoktól főiskolásokig diákok tucatjai estek áldozatul az ámokfutásoknak. A tragédiák mindig újjáélesztették a fegyvertartás szigorítása körül kialakult régi vitát. Várhatóan ez most sem lesz másként.