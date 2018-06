Gera-pályakép: minden egy góllal és szaltóval kezdődött

A 97-szeres válogatottként visszavonuló Gera Zoltán a kétezres évek elején kibontakozó pályafutásával a magyar futball meghatározó alakjává nőtte ki magát.

Miközben Oroszországban épphogy elkezdődött a második játékrész a vb csoportkörének két utolsó mérkőzésén, Magyarországon csütörtök este néhány pillanatra megállt az idő, miután az interneten futótűzként terjedni kezdett a hír: az utóbbi másfél évtized kiemelkedő hazai labdarúgója, Gera Zoltán hivatalosan is bejelentette visszavonulását.

Várható döntés volt ez, hiszen az áprilisban a 39. életévébe lépő „Gerzson” tavaly júliusi súlyos combsérülése óta csupán egyszer, a Ferencváros balmazújvárosi idényzáróján játszhatott néhány percet. Noha a népszerű játékos még a lapunknak adott legutóbbi, áprilisi interjújában is bizakodó volt az újrakezdést illetően, tavaly pedig egy finnországi műtétnek is alávetette magát, már biztosan nem tér vissza a pályára. „A búcsú mindig fájó, és bár a szívem, mint mindig most is vinne még, a testem többször jelzett ez elmúlt időkben: elég!” – indokolta döntését a sportoló, aki a sportágtól nem szakad el, egyelőre még nem tisztázott szerepkörben marad az FTC-nél.

Névjegy Klubjai:

PMFC 1997–2000

FTC 2000–2004

West Bromwich 2004–2008

Fulham 2008–2011

West Bromwich 2011–2014

FTC 2014–2018 Eredménylistája

Háromszoros magyar bajnok (2001, 2004, 2016)

Ötszörös MK-győztes (2003, 2004, 2015, 2016, 2017),

Háromszoros Szuperkupa-győztes (2004, 2015, 2016)

Ligakupa-győztes (2015)

Az angol másodosztály bajnoka (WBA, 2008) Válogatott mérlege

97 mérkőzés/26 gól 2002-2017

Gera Pécsről, mégis sokkal távolabbról indulva futott be komoly karriert. Már egészen fiatalon káros szenvedélyekkel élt, ivott, dohányzott, szipuzott. A züllésből a kiutat édesapja javaslatára a Hit Gyülekezete jelentette, amely azóta is meghatározó pont a kétgyermekes, nős édesapa életében. „Különös hálával tartozom Jézus Krisztusnak, hogy megmentette az életemet, mert nélküle nemhogy futballista, de normális ember sem lehetnék” – fogalmazott Gera, aki a szülővárosában eltöltött évek után 2000 nyarán igazolt a Ferencvárosba. Zöld-fehérben július 22-én, a Haladás ellen kezdőjátékosként debütált. Az akkor a korábbi szövetségi kapitány, Csank János által felkészített fővárosi gárda 4-0-s sikeréhez vezető első találatot ő jegyezte.

„Gerát már az NB II-ben is láttam játszani, hiszen mielőtt a Ferencváros edzője lettem, az akkor másodosztályú Videotonnál dolgoztam. Mindig ügyesen játszott a Pécsben, csak hamar elfáradt. Nagyon jó adottságai voltak, jól fejelt, jól rúgott, de miután megérkezett a Fradihoz, elég sokat dolgoztunk vele, hogy felépítsük – emlékszik vissza a Népszavának nyilatkozó Csank. – Mivel jól dolgozott, egyből betettem a Haladás ellen, erre rúgott egy gólt meg ugrott egy szaltót. Na, attól kezdve aztán nem volt olyan, hogy kihagyom, szinte követelte a helyét a csapatban. Eleinte nagyon óvatosan kellett terhelni, ám viszonylag gyorsan kiderült róla, hogy egy zseni.”

Gera az első idényében bajnok lett az FTC színeiben, a következő években két Magyar Kupát, majd 2004-ben újra bajnokságot nyert az Üllői úton. Utóbbi siker után igazolt Angliába, ahol a West Bromwich Albion játékosaként tette le névjegyét: a 2004/2005-ös szezonban csapata összes bajnokiján pályára lépett, beválasztották az angol liga álomcsapatába is. A West Brom a következő év végén kiesett az élvonalból, Gera viszont – noha több megkeresése volt – egészen 2008-ig hűséges marad a birminghami klubhoz. Később a Fulham játékosa lett, 2010-ben Európa-liga döntőt játszhatott, 2011 és 2014 között pedig visszatért a West Bromwich Albionhoz. A szigetországban töltött évei alatt "ragasztották rá" a Magic Hungarian, azaz a Mágikus Magyar becenevet. Miután lejárt a szerződése, hazatért: utolsó éveiben az FTC futballistája volt. Újabb három alkalommal kupagyőztes, egyszer bajnok lett. Ő jegyzi a 2014 augusztusában átadott Groupama Aréna első gólját.

FOTÓ: UEFA / AFP

„Zoli nagy karriert futott be, a pályán és azon kívül is példaképként szolgálhat a fiatalságnak, megérdemelt mindent, amit elért. Détári Lajos volt az utolsó nemzetközi klasszisunk, de szerintem a Détári utáni korszakban ő az, akit nemcsak itthon, hanem máshol is ismernek, elismernek Európában” – mondta egykori játékosáról Csank János.

Gera érdeklődésünkre korábban elismerte, érez némi hiányérzetet, amiért soha nem léphetett pályára vb-n. Erre 97 fellépése – ennél többször csak Király Gábor (108) és Bozsik József (101) szerepelt a nemzeti tizenegyben – ellenére sem volt igazán esélye. Címeres mezben utoljára 2016. november 13-án Andorra kapuját vette be, a két évvel ezelőtti Európa-bajnokság csoportkörében Portugália ellen feledhetetlen gólt lőtt.

Egy korszak végérvényesen lezárult, ám Gera pályafutása aligha csak a portugál kapuba zúdított találata miatt marad sokáig emlékezetes.

Hatos Szabolcs