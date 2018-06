Indonéziát is vulkánkitörés sújtja (videó)

Bali szigetén az Augun vulkán újabb kitörése következtében több mint két kilométer magasságban lepte el sűrű füst és hamu a légteret. Emiatt le kellett zárni a denpasari repülőteret. Csaknem 450, a szigetre induló járatot töröltek, ez világszerte 75 000 embert érintett. A zárlatot helyi idő szerint péntek hajnali háromkor rendelték el, Twitter-oldalán a repülőtér azt tanácsolta az embereknek, folyamatosan kövessék hivatalos közleményeiket. A megváltozott szélirány miatt délután már ki is tudtak nyitni. A hatóságok közelről vizsgálják a vulkánt, de nem növelték sem a riasztási szintet, sem az eddig 4 kilométeres körben lezárt területet. A megfigyelések szerint a hamut és füstöt a szél Jáva – a legsűrűbben lakott sziget - felé viszi. Az Augun vulkán már hónapok óta működik. Novemberben 150 ezer embert kellett kitelepíteni a hegyről és környékéről. Sok biztosítótársaság már nem is veszi be az utazási biztosításokba a kitörések okozta baleseteket, mondván, ezek tavaly óta ismert kockázatot jelentenek.