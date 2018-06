Hamis fotóval menőzött a volt román miniszterelnök-helyettes

Kínos helyzetbe került Gabriel Oprea, amikor saját Facebook-oldalán büszkélkedett el azzal, hogy kezet foghatott a korábbi amerikai elnökkel. Gyorsan kiderült, hogy a kép csak trükkfelvétel.

Öndicsérő Facebook-bejegyzést készített a volt román kormányfő-helyettes, amiben hivatali idejében elért eredményeit összegzi. Gabriel Oprea még egy fotót is feltöltött arról, ahogy Barack Obama korábbi amerikai elnökkel fog kezet.

Gyorsan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy Oprea fotója hamisítvány: az amerikai román nagykövetség honlapján ugyanis megtalálható az eredeti kép, amin Traian Basescu volt román államfő fog kezet Obamával.

A hozzászólóknak feltűnt Oprea furcsa kéztartása, és az, hogy a fotón nem is néz Obamára. Mások azt vették észre, hogy a kép hátterében látható óráról eltűnt az arab számozás Gabriel Oprea képén – írja az Euronews.

A kritikákra válaszolva, a román politikus bizonygatni kezdte, hogy a találkozón Basescuhoz hasonlóan ő is kezelt a korábbi amerikai elnökkel.

„Nem vagyok fotós, nem is tudnám meghamisítani a képet. A fotót én is úgy kaptam, ez az igazság” - írta oldalán. Gabriel Opreának ráadásul nem ez az első hamisítási ügye, korábban kiderült, hogy doktori dolgozatát is plagizálta valakiről.