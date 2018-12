Népszavazást tartanak a fű legalizálásáról Új-Zelandon

43 fénypont emlékeztet majd a katasztrófa áldozataira. A hídroncs alatt álló mintegy 150 lakóházat lebontják.

Márciusban elkezdődik az építkezés, és 2019 végére új híd fog állni a Genovában leomlott Morandi-híd helyén – jelentette be Danilo Toninelli olasz infrastrukturális és közlekedési miniszter kedden, miután nyilvánosságra hozták a hídépítési pályázaton nyertes cég nevét. Danilo Toninelli az MTI összefoglalója szerint közölte, hogy a hídavatást akár már 2019 végén vagy 2020 elején megtarthatják. Az augusztus 14-én összeomlott genovai híd újjáépítésére kiírt pályázaton 22 vállalat indult. A nyertes az olasz Salini-Impregilo cég lett, amely az Italferr és a genovai Fincantieri vállalatcsoportokkal közösen valósítja meg a 220 millió eurós beruházást. A nyertes terv Renzo Piano genovai építész elképzelése alapján született meg. Az új hídon 43 fénypont emlékeztet majd a katasztrófa ugyanennyi áldozatára. Marco Bucci genovai polgármester – aki egyben az újjáépítéssel megbízott kormánybiztos is – arra kérte a pályázaton másodikként befutó vállalkozást: ne fellebbezze meg az eredményt, mert ez lassítaná az építkezés elindítását. A Morandi-híd megmaradt részeinek lebontása megkezdődött, és lebontják a hídroncs alatt álló mintegy 150 lakóházat is, amelyből a lakókat már augusztusban kiköltöztették. Az 1967-ben felavatott Morandi-híd a város keleti és nyugati részét összekötő útvonalnak számított. Az olasz közlekedésügyi minisztérium szakértői jelentése szerint a hídomláshoz több együttes tényező vezetett, köztük a híd terhelése, valamint a szerkezet hiányos karbantartása. A híd összeomlásáért mintegy 20 ember ellen indult vizsgálat, köztük vannak a hidat üzemeltető olasz autósztráda-társaság vezetői. A Morandi-híd Genovában augusztus 14-én omlott le , a katasztrófában 43 ember vesztette életét. Az ügyészség három bűnvádi eljárást indított el : az elsőt gondatlanságból előidézett tömeges halál, a másodikat gondolatlanságból okozott katasztrófa, míg a harmadikat ugyancsak gondatlanságból elkövetett merénylet a közlekedés-biztonság ellen címén.