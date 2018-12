322,32 forinton az euró

Ráadásul az adatok csak a legalább 5 főt foglalkoztató cégeknél dolgozók jövedelmi helyzetét mutatják, egyébként még rosszabb a helyzet.

215 ezer forintos havi nettó átlagfizetést mért a KSH, de most az is kiderült, hogy mennyire nagyok a különbségek az ország egyes részei között, írja a hvg.hu . A statisztikai hivatal most adta ki a Fókuszban a megyék – 2018. I-III. negyedév című összehasonlítását, ebből pedig az látszik: Budapest és a 19 megye közül 18 megyében alacsonyabb az átlagfizetés, mint az országos átlag. A fővárosban 270 ezer forint a havi átlagos nettó fizetés, ezen kívül Győr-Moson-Sopron megye még épphogy be tudott férni az országos mutató fölé, 221 ezer forinttal. A listán harmadik Komárom-Esztergom megye mutatója már csak 210 ezer forint, ezeken kívül pedig egyedül Fejér és Heves megye került be a 200 ezres határ fölé. A legrosszabb helyzetben változatlanul a szabolcsiak vannak, ott havi 150 ezer forint az átlagos nettó kereset. Még az utolsó előtti Békés megye is jócskán megelőzi ezt, ott 160 ezer az átlag, a hátulról harmadik Nógrádban pedig 167 ezres átlagot mértek. Az adatokban ráadásul nincs is benne minden dolgozó: az 5 főnél több embert alkalmazó cégeket veszik csak számításba, azoknál is a teljes munkaidőben alkalmazásban állók fizetését.