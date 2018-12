Drónokat észleltek – Lezártak egy londoni repteret, budapesti járatot is töröltek

A nemes gesztusról még az exelnök felesége és fia sem tudott.

George H. W. Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke novemberben hunyt el 94 éves korában, ám még halála után is szolgált meglepetésekkel. Egy nonprofit, keresztény jótékonysági szervezet, a Compassion International leleplezte az államférfi mindenki elől rejtegetett titkát: hogy tíz éven keresztül álnéven egy Fülöp-szigeteki kisfiút támogatott. A közzétett levelekből kiderül, hogy első, 2002-es keltezésű üzenetében az egykori elnök George Walker (első és harmadik neve felhasználásával) álnéven, egy gyermekeket szerető texasi nyugdíjasként mutatkozott be az akkor hét esztendős fiúnak. Ezután tíz éven keresztül mecénásként támogatta Timothy, a filippínó fiú oktatását és étkezését, és gyakorta más ajándékokat is küldött, és leveleket is váltottak. Timothynak ezalatt az idő alatt fogalma sem volt arról, hogy valójában ki jótékony mecénása, biztonsági okokból jobbnak találták, ha nem leplezik le kapcsolatukat. Azért a dörzsölt politikus nem állhatta meg, hogy olykor ne árulja el magát. „Timothy, hallottál már valaha a Fehér Házról? Ez az a hely, ahol az Egyesült Államok elnöke él. Eljutottam a Fehér Házba karácsonykor, ezért küldök neked egy kis füzetet, amit a Fehér Házban kaptam Washingtonban” - írta például egyik alkalommal. Máskor a kutyájáról küldött fényképet, aminek esetleges beazonosítása szintén kockázatokat rejtett. A jótékonysági szervezet szerint mikor a fiú a program végeztével végül 17 éves korában megtudta, hogy ki volt támogatója, teljesen ledöbbent, élete megváltozott, bár ezt követően már nem kerültek ismét kapcsolatba egymással. Bush titkáról egyébként állítólag még saját családja sem tudott. A BBC megszólaltatta a leveleket lefényképező Wess Staffordot, aki elmondta, mikor az egykori first lady, Laura 2008-ban egy gálavacsorán tudomást szerzett férje jótékonykodásáról, sírva fakadt. „Igen, ez apára vall” - mondta ugyanakkor fia, George Bush, aki az elnöki székben is követte apját.