A bőség zavara: tízmilliárd forint határon túli csapatoknak

Az Inter-Napoli meccsen tett rasszista megjegyzések és a hazai szurkolók huhogása miatt bünteti így az olasz szövetség a milánói csapatot.

Botrányosra sikerült az Internazionale-Napoli (1-0) mérkőzése a Serie A hétközi fordulójából. A találkozó is feszült hangulatban telt, a vendégektől két játékost is kiállított a játékvezető - eleveníti fel a történteket a 24.hu

Mint kiderült, Kalidou Koulibaly (Napoli) kiállításában az is közre játszott, hogy a szenegáli futballistára végig huhogtak az Inter drukkerei, és rasszista megjegyzéseket tettek. A Football Italia információi szerint a rasszista viselkedésre azonnal ellencsapást mért az Olasz Labdarúgó-szövetség és két meccsre bezárják az Internazionale stadionját, egy továbbin pedig nem foglalhatja el a helyét a kapu mögötti szurkolótábor, amely a helyi ultrák szektora. A meccs előtt és után a két tábor szurkolói egyébként többször is összecsaptak, összesen öten kerültek kórházba, egy Inter-drukker bele is halt sérüléseibe