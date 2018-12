Mindenhonnan a főváros a célpont

Az Állami Számvevőszék a lényeget nem árulja el: miért nem veszi figyelembe a Momemtum és a Párbeszéd által megküldött iratokat.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) továbbra sem hajlandó tudomást venni arról, hogy a Párbeszéd és a Momentum már hetekkel korábban megküldte a kampányfinanszírozásukról szóló dokumentumokat. Az ÁSZ lapunk kérdésére ugyanis azt közölte, hogy vizsgálatuk jelenleg is folyamatban van, mert - a szervezet álláspontja szerint - a pártok nem tettek eleget határidőre közreműködési kötelezettségeiknek. Az állami támogatás megvonását októberben kezdeményezték, és mint azt a szervezet megjegyezte: ez az intézkedés mindkét párt esetében most is hatályban van. Mindez komoly érvágást jelent a két pártnak, a Párbeszéd például 90 millió forinttól esett el.

A vizsgálat során egyébként abba tudtak belekötni az ellenőrök, hogy a Momentum és a Párbeszéd is új székhelyre költözött, aminek hivatalos, bírósági bejegyzése hosszabb időbe telik. Az ÁSZ viszont rendre a régi címre küldte az adatbekérő leveleit. A megkeresések általában személyesen történnek, azaz az állami szerv képviselője kimegy a helyszínre és ott adja át az adatbekérő levelet az érintetteknek. Ezekben az esetekben viszont nem találhattak senkit az irodákban, így az ellenőrök arra a következtetésre jutottak, hogy a két párt nem működött velük együtt.

Fekete-Győr András lapunknak ugyanakkor elmondta: már hetekkel ezelőtt postán, tértivevényesen elküldték az Állami Számvevőszéknek az összes, számvevők által bekért iratot, azok tehát jelenleg is az ellenőrök rendelkezésére állnak. Ennek ellenére azóta sem kaptak semmilyen visszajelzést az ÁSZ-tól, így arról sem, hogy megkapták-e ezeket az iratokat. Ugyanígy nyilatkozott Kocsis-Cake Olivio a Párbeszéd képviselője is, mondván: ők is nagyjából három hete juttatták el a párt új székhelyéről szóló bejegyzést és a kért iratokat az ÁSZ-nak. Álláspontjuk szerintük a párt állami támogatásának a felfüggesztésre okot adó helyzet megoldódott - azaz az ÁSZ lefolytathatja a vizsgálatát - így a felfüggesztést is fel kellene oldani. Lapunk felvetésére, miszerint miért nem veszik figyelembe a két párt által elküldött iratokat, az ÁSZ közvetlenül nem válaszolt, ugyanakkor a hivatal sajtóosztálya leszögezte: a Polgári törvénykönyv alapján az ellenőrzöttekkel való hivatalos kapcsolattartásra „kizárólag a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhely szerinti elérhetőséget használhatják”. Az ÁSZ úgy fogalmazott: amennyiben egy szervezet székhelye megváltozik, természetesen ebben az esetben sem mentesülhet a vonatkozó törvényi előírások betartása alól, folyamatosan biztosítania kell a részére megküldött hivatalos iratok átvételét a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén.