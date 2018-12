Bontani kezdték Nagy Imre emlékművét

A lelkész – ha találkozna Orbánnal – azt tanácsolná a miniszterelnöknek: „mondjon le azonnal, és akkor valamit még tudna enyhíteni azon a bűnön, amit folyamatosan, naponta növel”.

Most éppen a fedél nélküliek az új migránsok, de szinte nincs olyan társadalmi csoport, amit mélyen meg ne bántott volna a hatalom, és minden bizonnyal újabb és újabb csoportokat fognak találni – mondta a zoom.hu-nak Iványi Gábor lelkész, akinek egyházától a Fidesz 30 év után vette el az egyházi státuszt.

„Bárkit mondhatnék találomra, aki még sorra kerülhet, de nem akarok ötleteket adni. Szomorú, hogy az EU és az USA is tétlenül szemléli azt a randalírozást, ami itt megy. Mert legyen világos: nem a parlament előtti kiabálás és sípolás a randalírozás, hanem az a barbár munka, amit Magyarország jogrendje és működése ellen elkövet a kormány. Beleröhögnek a világ arcába, és nincs aki megállítaná őket, mert kell a szavazatuk a Néppártban, ahonnan rég ki kellett volna penderíteni a Fideszt”

– fogalmazott.

Iványi Gábor hozzátette: bármilyen keserűen is hangzik, rég meg kellett volna vonni Magyarország szavazati jogát is. Szerinte talán társadalom is okulna ebből, nem szabad azt várni, hogy mások megoldják helyettünk a problémáinkat. Arra a kérdésre, hogy ha találkoznának, mit tanácsolna Orbán Viktor miniszterelnöknek, azt mondta:

„mondjon le azonnal, és akkor valamit még tudna enyhíteni azon a bűnön, amit folyamatosan, naponta növel. És adja vissza, amit elvett – jogokban és anyagiakban.”

A rabszolgatörvény néven híressé vált törvénymódosítás megszavazása után kezdődött tüntetéshullámmal kapcsolatban arról is beszélt: szerinte minden azon múlik, hogy mennyi kitartás van bennünk. „Sok múlik azon, hogy a fiatalok, akiknek sokkal több erejük van, és sokkal nagyobb a lobogás bennük, meddig bírják, illetve mennyire értik, hogy nem csupán a tanszabadságról, a CEU ügyéről vagy éppen a túlórákról van szó, hanem erről az egész nyomorult országról, amelyik 30 évvel a rendszerváltás után sikeresen leküzdötte magát Európa sereghajtójává, már csak Bulgária van mögöttünk. Ráadásul mindenhol máshol sokkal erősebb a politikai öntudat, pedig nálunk már nincs olyan része a társadalomnak, amely ellen pusztító hadjáratot ne viseltek volna” – jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy karácsony előtt ismét módosították az egyházügyi törvényt, de a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség továbbra sem kapta vissza a 2011-ben – 30 év után – elveszített egyházi státuszát, Iványi Gábor azt mondta: „a karácsonyban nemcsak kisded van, meg pásztorok és angyalok, hanem Heródes is, aki mindent és mindenkit elpusztít, aki és ami az útjában van”.



„Mit akarnak még ők eldönteni? Hogy érvényes-e a tízparancsolat, vagy hogy a Jóisten teremtette-e a Földet? Nem akarok dohogni, de ha rafinált jogi munkával valakit szerzett jogaitól megfosztanak, az ugyanolyan brutalitás, mintha könnygázzal vagy gumibottal akarnák megakadályozni, hogy tiltakozzanak mondjuk a rabszolgamunka ellen”

– tette hozzá.

Az interjúban szóba került, hogy az intézményeikre utalva nemrég Tarlós István főpolgármester azt mondta, hogy Demszky Gábor és Iványi 2010 előtt „hencegtek” ezekkel a szerinte a jelenleginél rosszabb minőségű hajléktalanszállóikkal. Iványi Gábor úgy reagált: Tarlós arroganciája közismert. „Mi soha nem hencegtünk, hanem dolgoztunk a mostoha körülmények ellenére. Tarlós politikai okokból vonta meg a támogatást tőlünk. Szégyellje magát – nekem még kampányfőnököm volt Tarlós, amikor 1990-ben az SZDSZ színeiben indultam és parlamenti képviselő lettem.”

„Tarlós azóta megtalálta a nyalánkságnak azt az útját, amivel felszínen és a politika előterében tudja magát tartani”

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy mit remél 2019-től, közölte: abban bízik, nem tart örökké a sötétség ott, ahol most éjszaka van, végre egyszer elég lesz, és az emberek azt mondják, ennél minden jobb. Arra is számít, hogy „a kormánypárton belül is lesznek, akiknek ettől már felfordul a gyomruk, és szakítanak a ma még megbonthatatlannak látszó közösséggel”.

„Arra számítok, hogy előbb-utóbb megáll ez a folyamat, és változás jön. Azt nem tudom mikor, és ki lesz ennek az eszköze, de ahogy a történelemben nem egyszer megtörtént, akár egyik éjszakáról másnap reggelre is megváltozhat minden”

– tette hozzá Iványi Gábor.