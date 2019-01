Összekeverték Orbánt az amerikai külügyminiszterrel Brazíliában

„Nem akarok örökké Szíriában maradni” – mondta az amerikai elnök.

„Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából” – jelentette ki szerdán Donald Trump amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban. Az elnök a kongresszus demokrata párti és republikánus vezetőivel folytatott megbeszélés után nyilatkozott a sajtónak. Trump azt is mondta: a visszavonulás közben ügyelnek majd arra, hogy megvédjék az Egyesült Államok szövetségeseként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcoló szíriai kurdokat is. „Nem akarok örökké Szíriában maradni” – fogalmazott. Korábban, a kormányülésen – amelyen egy ideig szintén jelen lehetett a sajtó – lekicsinylően beszélt James Mattis lemondott védelmi miniszterről, aki a többi között éppen azért nyújtotta be váratlanul a lemondását, mert nem értett egyet sem a szíriai csapatkivonással, sem az elnök afganisztáni politikájával, az Afganisztánból történő fokozatos kivonulással. „Ugyan, mit tett értem Mattis? Hogyan teljesített Afganisztánban? Egyáltalán nem túl jól” – mondta a kormánytagoknak. A kabinetülésen a védelmi minisztérium képviseletében már Patrick Shanahan ügyvezető védelmi miniszter vett részt. Trump azt is sejtetni engedte, hogy Mattis nem lemondott, hanem ő menesztette a tárcavezetőt. James Mattis október 19-én jelentette be, hogy lemond, miután Donald Trump a tanácsai ellenére is közölte: kivonja a mintegy kétezer fős amerikai csapatkontingenst Szíriából. „Hazajönnek. És most jönnek haza” – fogalmazott akkor az elnök, azt sejtetve, hogy a csapatkivonás azonnal megkezdődik. Bejelentését bel-és külföldön egyaránt értetlenség fogadta, befolyásos republikánus politikusok is élesen bírálták őt. December 30-án, vasárnap Trump a Fehér Házban ebéden látta vendégül Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátort, aki ezt követően a sajtónak arról számolt be, hogy az elnök lassítani fog a szíriai csapatkivonáson. Trump a kormányülés után – még a sajtótájékoztató előtt – tanácskozott a kongresszus demokrata párti és republikánus vezetőivel a részleges kormányzati leállás esetleges feloldásáról. Az elnök azonban hajthatatlan maradt. Mint fogalmazott, a részleges leállás addig marad, amíg szükség lesz rá, vagyis amíg a demokraták meg nem szavazzák azt a kormányzati költségvetést, amely magában foglalja az amerikai–mexikói határon építendő falhoz kért összeget is.