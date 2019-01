Lázár nem becsülné le az ellenzéki tüntetéseket

Bár kormányhatározat született róla, úgy tűnik, mégsem költözik vidékre a nagy múltú múzeum. Közben az intézmény igazgatója az év végén nyugdíjba ment.

A színházi szakma felháborodottan fogadta az Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum vidékre költözésének hírét, amelyet nemrégiben kormányhatározatban is foglaltak. A több értékes ingatlannal is rendelkező, 1952-ben alapított intézmény azonban úgy tűnik mégis Budapesten marad, erről a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) megbízott főigazgatója Demeter Szilárd nyilatkozott a napokban a Kultúra.hu -n. (A PIM-hez tartozik az OSZMI.) A korábbi híresztelések Kaposvárt és Balatonfüredet nevezték meg, mint lehetséges célállomást. Demeter arról is beszélt, hogy a költözés meghiúsítását ő járta ki Fekete Péter kulturális államtitkárnál. A Budapesten maradást egyébként lapunknak is megerősítették az OSZMI-hoz közel álló források. Mint ahogy azt is, hogy az intézet igazgatójának, Ács Piroskának a megbízatása december 31-én véget ért, nyugdíjba ment, és a már említett interjúban az is szerepel, hogy a helyére januárban pályázatot ír ki Demeter Szilárd. A megbízott főigazgató, akit kerestünk, de nem értünk el, a minisztérium saját portáljának azt is elárulta, hogy „természetesen” indul a Petőfi Irodalmi Múzeum élére már kiírt pályázaton, de mivel úgy tudja, lesz vetélytársa, ezért egyelőre nem hozza nyilvánosságra a koncepcióját. A pályázat beadási határideje január 17-én jár le. A megbízott főigazgató azt is elismerte, hogy a PIM-nek jelentős adósságállományt kell ledolgoznia. Az OSZMI Krisztina téri épületében, a volt Áldási-palotában még korábban elkezdődött egy felújítás, de ez a nyáron leállt. Az időszaki kiállításokat is befogadó Bajor Gizi Múzeumra (Bajor Gizi egykori villája) is ráférne a rekonstrukció, de ez még várat magára. Az intézet átmeneti, Hermina körúti raktárának pedig költöznie kellene, de hogy hová kerülne az értékes műtárgyakból álló gyűjtemény, arról még nincs döntés, lehetséges helyszínként korábban felvetődött a Fővárosi Levéltár