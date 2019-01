Súlyos sérüléseit is túlélte az orosz panel romjai alatt talált csecsemő, négy embert még keresnek

37 halottat találtak csütörtökig a leomlott magnyitogorszki ház törmelékei alatt. A hatóságok már nem reménykednek, hogy újabb túlélőket találnak.

Csütörtök reggelre 37-re emelkedett a magnyitogorszki oroszországi házomlás megtalált halálos áldozatainak a száma, közölte a rendkívüli helyzetek orosz minisztériuma. Az áldozatok közül hatan gyerekek. Eddig 22 halottat - köztük három gyereket - tudtak azonosítani a hozzátartozóik.



A mentés negyedik napján négy eltűnt sorsa továbbra is ismeretlen. Összesen hat embert sikerült kimenteni a törmelékek közül. Az igazságügyi minisztérium csütörtökön közölte, hogy közülük öt túlélőt kórházban ápolnak.



A túlélők között van egy mindössze 11 hónapos csecsemő, Iván Fokin is, aki 36 órát töltött a panelház romjai alatt, mire rátaláltak . Mint a Sky News írja, a robbanást anyja is túlélte, aki három éves másik fiával még ki tudott jutni a házból, és apja is, aki a mentőknek is tudott segíteni a gyerek megmentésében. Ivánt súlyos állapotban, fej- és fagyási sérülésekkel, a kihűlés határán szállították kórházba, de állapotát már stabilizálták az orvosok - csak úgy, mint a többi túlélőét.