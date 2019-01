Országos tisztifőorvos: Még érdemes kérni az influenza elleni védőoltást

A karácsonyi ajándékozásról még Hidvéghi Balázs beszélt december 14-én.

Csütörtökön az Index cikke alapján mi is beszámoltunk arról , hogy még mindig a Kossuth téri karácsonyfa körül állnak azok a bizonyos szánkók, amelyek a kormányzati nyilatkozatokban az ellenzéki randalírozások szimbólumaként kerültek a sajtóba, és melyeket a Fidesz szerint karácsonyi ajándékként adták volna rászoruló gyerekeknek. Most a portál azt írja: az Országgyűlés Hivatalának tájékoztatása szerint karácsonyi időzítés nem is volt tervben. „” – közölte a hivatal. A karácsonyi ajándékozásról egyébként még a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hidvéghi Balázs beszélt december 14-én, amikor az előző napi Kossuth téri kormányellenes tüntetésen megrongált szánkókról szólt.