Ultimátum: öt napja van a kormánynak, hogy tárgyaljon a szakszervezetekkel, vagy jön az általános sztrájk két hét múlva (élő videó)

Tízezrek mozdulnak meg szombaton Budapesten és vidéken, hogy kifejezzék nemtetszésüket a dolgozókat kiszolgáltatott helyzetbe hozó „rabszolgatörvény” miatt. A több ezres fővárosi demonstráció résztvevői hangosan dudálva, demokráciát követelve vonulnak a Parlament felé.

Egységet a választásokon!

17:34 Itt az ideje, hogy bemelegítsünk. Mert az, hogy a rabszolgatörvény és a korrupt média ellen felléptünk, az csak a kezdet, mert én nem akarok ebben a rendszerben élni, hirdet hosszú harcot Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke szerint miután megteremtették az egységet az utcán és az Országgyűlésben, itt az ideje, hogy létrehozzák az egységet a választásokon, nevezetesen az EP-választásokon. Hajrá!

Nem leszünk rabszolgák

17:30 Donáth Anna szerint a szavaknál már jóval többre van szükség, eljött a tettek ideje. Úgyhogy a Momentum alelnöke nem is cifrázza hosszan, csupán annyit mond: nem leszünk rabszolgák!

Ettől retteg Orbán

17:26 Óriási dolog történt az elmúlt hetekben: megszületett a bizalom az ellenzéki padsorokban és az utcán egyaránt, vetett számot Bősz . A Liberálisok politikusa szerint ettől rettegett egyedül Orbán Viktor, ugyanis egy összekapaszkodó közösség egyetlen pillanat alatt leváltja a szavazófülkében az Orbán-rezsimet.

Festékszórót a kézbe!

17:23 Jakab Péter folytatja a pártok szónokainak sorában, és aziránt érdeklődik, megfogadják-e a tüntetők Áder János tanácsát, és csendben maradnak-e? Nem! - felel rá a tömeg. Úgy tűnik, ironizál a jobbikos honatya, hogy a hatalom nem akar a protestálókkal konzultálni. Ugyanis a NER nemzeti egysége csak azt fogadja be, aki elnézi Mészáros Lőrinc gyarapodását, a családok kilakoltatását, egyszóval semmiért nem emelnek szót. De mi konzultálni fogunk! - ígéri Jakab Péter. És beszélgetési módot is ajánl: az utcákat mindjárt elárasztják a kormány kampány-plakátjai, festékszórót hát a kézbe, és mindenki fújja fel a véleményét.

Nem lehet!

17:18 Széll Bernadett egy dolgot akar mondani, miszerint a világ nem lehet a populistáké, Magyarország nem lehet Orbán Viktoré. Hadházy Ákos pedig arra biztat mindenkit, hogy ne legyen választás, ha az ellenzék öt pontja nem valósul meg - mert ez esetben szó sincs választásról, csak színjátékról, amiben a demokratikus erők nem vesznek részt.

Lázadni kell!

17:17 A rabszolgatörvény kovácsolta egybe az ellenzéket, kezdi rapid visszatekintéssel Molnár Csaba. A Demokratikus Koalíció politikusa szerint azonban egyre megy, hogy a kormány visszavonja-e az ominózus jogszabályt, mert a nép nem húzódhat vissza az utcákról. "Lázadnunk kell!", kiálltja Molnár Csaba, mert csak egy célja lehet az embereknek: elsöpörni az Orbán-rezsimet, és helyreállítani a harmadik köztársaságot. Az ellenzéknek pedig értenie kell a DK-s politikus szerint, hogy a nép a teljes lázadást, az új rendszerváltást várja.

Fájjon nekik!

17:04 Itt az ideje, hogy megroppantsuk ezt a bántalmazó rendszert! Itt az ideje, hogy recsegjenek a rendszer eresztékei! Itt az ideje, hogy fájjon nekik! - dekalrálta Törley Katalin. A Tanítanék mozgalom címerfigurája szerint az első fontos lépést a szakszervezetek tehetik meg, hiszen nekik áll módjukban, hogy mozgósítsanak országszerte. De, figyelmeztetett Törley, csak az erős szakszervezetek képesek elmenni a falig, áttörni viszont csakis akkor képesek, ha hatalmas tömeg áll mögöttük, és vállvetve küzdenek a civilekkel és az ellenzékkel. Úgyhogy a Tanítanék mozgalom vezetője mindenkit arra kért, csatlakozzon az általános sztrájkhoz, és ha valami miatt ez nem áll módjában, akkor legalább magyarázza el a környezetének, hogy ugyan járhat átmeneti kellemetlenségekkel a munkabeszüntetés, de a sztrájkolók azért küzdnek, hogy senki ne csorbíthassa az emberek jogait.

Öt napot kapott a kormány a szakszervezetktől

16:43 Ezt az egységet a szél és a hó edzette keménnyé - üzente a második felszólaló, Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Kordás szerint a kormány magára hagyta népét, alkut kötött a tőkével, a magyarok helyett a profitvadászokat választotta a túlóratörvénnyel. A kormány azt üzente, védd meg magad, ahogy tudod - hát most megvédjük magunkat, mondta Kordás László, aki felolvasta követeléseit is: • követelik, hogy töröljék el a rabszolgatörvényt • követelik a tisztességes munkáért járó tisztességes bért • a sztrájktörvény módosítását • a sztrájkjog visszaadását, hogy a munkás megvédhesse magát • emberi nyugdíjkorhatárt , hogy a munkás ne a munkapad mellől kerüljön a koporsóba Kordás öt napot adott a kormánynak, hogy felállítsa a szakszervezetek sztrájbizottságával tárgyaló delegációját. Ha ez nem történik meg, akkor országos munkabeszüntetés, útlezárások jönnek, és ennek felelősségét egyedül Orbán Viktor viseli majd -üzente a MASZSZ elnöke. Kordás ezzel országos sztrájkot hirdetett meg január 19-ére.

PDSZ: Álljon le az ország, cselekednünk kell

16:30 A tüntetésen megszólalt Donáth Anna, a Momentum (korábban egy füstgránát miatt elhurcolt) tagja, aki leszögezte, kizárt, hogy csak úgy haza mennek. Álljon le az ország - biztatott mindenkit Szűcs, aki csak reméli, hogy az először egy miskolci tüntetésen elmondott kívánságát minél kevesebbszer kell megismételnie,és tényleg jönnek a tettek -vagyis, az országos sztrájk. Szűcs szerint a fotelforradalmároknak is meg kell értenie, hogy csak közösen lehet fellépni a munkások tarthatatlan kizsákmányolása ellen. Álljunk a sarkunkra, ezt kérem mindenkinek -zárta beszédét. A tüntetésen megszólalt Donáth Anna, a Momentum (korábban egy füstgránát miatt elhurcolt) tagja, aki leszögezte, kizárt, hogy csak úgy haza mennek. Szűcs Tamás , a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője szerint ugyanakkor békés erődemonstrációra készülnek (korábban tévesen azt írtuk, hogy a szónokot Szűcs Mátyásnak hívtuk) .- biztatott mindenkit Szűcs, aki csak reméli, hogy az először egy miskolci tüntetésen elmondott kívánságát minél kevesebbszer kell megismételnie,Szűcs szerint a fotelforradalmároknak is meg kell értenie, hogy csak közösen lehet fellépni a munkások tarthatatlan kizsákmányolása ellen. Álljunk a sarkunkra, ezt kérem mindenkinek -zárta beszédét.

Mobilok ezrei a levegőben

16:20 Míg a beszédek előtt zene szól a tömeg fényjátékkal üzen: világító mobilok ezrei emelkednek a levegőbe - szó szerint rávilágítva, milyen sokan is jöttek el a Kossuth téri kormányellenes demonstrációra.

Azért vagyunk itt, hogy legyen, aki meghúzza a ravaszt

A jelek szerint aki ígérte (értsd: a Facebookon jelezte), hogy eljön, az tartotta a szavát, a tömeg mintegy 8-9 ezer főt számlálha. És rendkívül vegyes, ahogy az egy formálódó "népi koalícióhoz" illik. Feltűnt négy, bomberdzsekiben feszítő fiatalember, mellkasukon árpádsávos kitűző. Tudósítónk érdeklődésére, hogy mi hozta őket ide, velősen közlik, hogy az MSZP-seket és a DK-sokat fel kellene akasztani, káromolják a Jobbikot is, de végül arra jutnak, hogy az emberekért vannak itt - Orbán ellen. Aztán konkrét feladatot is jelölnek: jelenlétük tartalma az, hogy ha előkerülnek a fegyverek, legyen aki meghúzza a ravaszt.

Megjöttünk!

16:10 Több ezer ember foglalta el másodperceken belül a Kossuth teret, és továbbra is csak áramlik a tömeg a Parlament elé. Megjöttünk, skandálták ütemesen a tüntetők.

16:05 Hatalmas kiáltással búcsúztak a tüntetők korábbi ceremóniamesterüktől, Barabás Richárdtól. Itt ma új egység született. Nem állunk meg, folytatjuk az ellenállást! -üzente a Párbeszéd szóvivője.

József Attila után zengett a Mocskos Fidesz!

16:01 Szirénázva, füstgránátot élesítve fordult be a több mint tízezres tömeg az Alkotmány utcába. A rendőrség már az egyébként ártalmatlan játékszer használatát is szabálysértésnek kezeli, de most nem avatkoztak közbe. Egy fiatal szervezőlány érzéssel olvasta fel József Attila Levegőt című versét - aztán valamivel kevésbé emelkedetten mocskos fideszezésre buzdította a mögötte vonulókat.

Tizenötezredszerre is felhangzik a Ha én rózsa volnék

15:50 Munkás, diák, egy az irány - ez a tömeg új, közös rigmusa. A tüntetők egy óriási csoportkép kedvéért pár percre megálltak az Alkotmány utca előtt - aztán tovább indultak. Közben felhangzott az ellenzéki tüntetések agyonkoptatott, valamiért mégis kiirthatatlan dala, Bródy Jánostól a Ha én rózsa volnék... is.

15:38 A Deák téren befordult, majd a Bajcsy-Zsilinszky útra tért rá az időközben egyre gyarapodó tömeg, az elől vonulók már el is hagyták a Bazilikát. A kövezkező cél az Alkotmány utca lehet, ezen keresztül közelítik meg a Kossuth teret.

Tüntetni csak pontosan, szépen

Orbán a Várból néz le rátok, uratok lesz és nem szolgátok

15:20 Orbán Viktor a budai Várban kezdte az újévet, akár csak elődje, Horthy Miklós. Felköltözött, mert onnan akar lenézni ránk, nem szolgálni akar, hanem uralkodni - kiabálta a hangszóróba Barabás Richárd, a tüntetés hangadója. Arra is emlékeztetett, hogy a kormány az éj leple alatt vitette el Nagy Imre szobrát a Vértanúk teréről. Hazaárulók!- skandálta válaszként, és már valóban dühösen a mögötte haladó menet.

Az Oktogont is elhagyta már az időközben több mint tízezresre duzzadó menet, a téren több száz fiatal csatlakozott a Hősök teréről vonuló demonstrálókhoz. Demokráciát, skandálják tiltakozók, a menet pedig egy Általános sztrájkot! feliratú molinót visz maga előtt - a sztrájk graffitiként egyébként megjelent a Képzőművészeti Egyetem kapuján is.

Ezrek vonulnak tömött sorokban, elfoglalják az Andrássy utat

15:13 A tömeg méretére jellemző: az Andrássy út középső négy sávját teljes szélességében megtöltő, "sűrű" menet nem sokkal háromnegyed három előtt ért a Bajza utcához, az utolsó tüntetők pedig húsz perccel később vonultak át ugyanitt. A menet olyan hosszú, hogy az elöl lévők nyugodtan skandálhatták, "Orbán egy geci", az nem keveredett a hátrébb állók "Orbán takarodj!" kiáltásaival. .. - jelentette helyszíni tudósítónk. A menetben - ahogy a decemberi tüntetéseken is - feltűnően sok a fiatal. Rengetegen kereplővel, dudával, síppal érkeztek. A hangulatról sokat elárul az a jelenet: amikor egy tüntető azt kezdte skandalni, hogy "Orbán geci, Áder nyeli", sokan elmosolyodtak, de még többen jelezték, "ezt nem kéne, ez azért túlzás."

15:06 Hangulatfokozásként Orbán 2008-as beszédét is meghallgathatják a tüntetés résztvevői, amiben az akkor még ellenzéki politikus arról beszélt, hogy az olaj talán Keletről jön, de a demokrácia Nyugatról.

15:02 A tömegben zúg a Mocskos Fidesz, és az Orbán takarodj, Barabás pedig az Európa-szlogent is ismételteti. A tömeget lelkesítő pártszóvivő ezután a Kossuth téri demonstráció várható szónokait sorolja: beszédet mond többek között László Zoltán, Udvarhelyi Tessza, Törley Katalin is, a politikusok közül pedig Karácsony Gergely, Szél Bernadett, Tóth Bertalan, Csárdi Antal és Donáth Anna is felszólal.

A szervező csak szervez, nem nyilatkozik

14:50 A tömeggel vonuló tudósítónk megpróbált megszólaltani egy szervezőt, aki valamiért nem akart nyilatkozni.

Orbán olyan, mint Voldemort nagyúr

17:47 Orbán azt akarta, hogy a civil szervezetek, szakszervezetek és pártok ne bízzanak meg egymásban - akárcsak a Harry Potter-könyvek Voldemort nagyúrja, aki a széthúzásra építette erejét. Most megmutatjuk neki, hogy együtt vagyunk, mi vagyunk Orbán egyesült ellenzéke, és meg fogjuk ezt a rendszert dönteni - tüzelte hallgatóságát útközben Barabás Richárd, a Párbeszéd szóvivője. A tömeg még nem igazán tüzes, de azért határozottan, dudálva-szirénázva vonul a Kossuth tér felé

14:40 Barabás Richárd szervezőként mindenkivel ki szeretné mondatni, hogy mit is rejt az O1G rövidítés, mérsékelt sikerrel. A Párbeszéd szóvivője szerint mindenkinek elege van abból, hogy Orbán gázszerelő barátja lett Magyarország leggazdagabb embere. Miután tapsot kért a civil szervezeteknek, és a szakszervezeteknek, bejelentette a tüntetés eddigi kulcsmondatát: mindenki Orbán ellen. Hogy a közmédia manipulációit elkerüljék, Barabás arra kér mindenkit, skandálják, hogy Elég volt - elvégre, nem a rabszolgatörvényt ünneplő tömegről van szó, jobb kivédeni a csúsztatásokat.



14:30 Beszédeket ugyan nem még mondanak a Hősök terén, de a tömegtájékoztatás azért nem maradt el: egy szervező bejelentette, hogy a menet pár percen belül elindul a Kossuth tér felé az Andrássy úton. A tüntetők kreatív transzparensekkel és kiegészítőkkel szórakoztatják magukat, egy decens idős úr esernyőjén is feltűnt az O1G rövidítés. Barabás Richárd, a Párbeszéd részéről ugyanakkor született MC-ként szórakoztatja a közönséget: közös búgásra, és ordításra biztatja a már több ezresre gyarapodó tömeget. Visszaszámlálás után elindulunk, és megmutatjuk, hogy nem félünk, nem kérünk a Fideszből és a rabszolgatörvényből - biztatott mindenkit Barabás. A visszaszámlálás után pedig dudálva, sípolva megindult a tüntető menet.



14:23 Elegünk van- kezdik skandálni a Hősök terén gyülekező tüntetők, néhányan arról beszélnek, hogy Orbánnak ideje lenne eltűnnie a közéletből. A tüntetők egyelőre egy-kétezren lehetnek, többen ritmusos dobolással igyekeznek meghozni a harci kedvet. Helyenként felhangzik az Orbán takarodj!- rigmus is.

Robotzsaruk védik a Fidesz székházát

14:14 Fidesz Lendvay utcai székházát eközben többszörös rendőrsorfal védi, méghozzá a Készenléti Rendőrség állig páncélozott "robotzsarui'; a rendőrség a jelek szerint már a tüntetés elején dulakodásra és ostromra számít - igaz, a téren egyelőre csak sétálgatnak, kisebb csoportokban beszélgetnek az emberek.

Kezdenek gyülekezni

14:02 Az MSZP szimpatizánsai és politikusai kevéssel kettő óra után már nagy számban gyülekeztek a Hősök terén, közöttük feltűnt Molnár Gyula országgyűlési képviselő is - de feltűntek már a Jobbik, a DK és a Momentum zászlói is a téren.

Budapest és a vidék is megmozdult a NER ellen



Kisebb vidéki megmozdulások után újabb országos demonstrációsorozatot tartanak a rabszolgatörvénynek is nevezett túlóratörvény és Orbán Viktor rendszere ellen. A legnagyobb rendezvény Budapesten lesz, a Facebookon meghirdetett tüntetésen eddig már közel 10 ezren biztosra jelölték részvételüket, és 33 ezer felett jár az érdeklődök száma is – a szervezők között ott a Humán Platform Egyesület az összes nagyobb ellenzéki párt, kilenc szakszervezet és jó néhány civil szervezet is. A fővárosi demonstráció a tervek szerint délután kettőkor startol a Hősök terétől, a résztvevők pedig ezután a Kossuth térre mennek. Útközben, stílszerű módon az Oktogonon csatlakozik hozzájuk az Oktogon közösség zenés demonstrációja is.

Tapolcán a Magyar Kétfarkú Kutyapárt tüntet, de tiltakozó felvonulást tartanak Komlón, Szlonokon, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben és Békéscsabán is. Ismert, hogy a Kétfarkúak Cegléden is demonstrációt szervezett volna, de ezt a helyi rendőrség nem engedélyezte, mondván, a jóváhagyás nem az ő hatáskörükbe tartozik.