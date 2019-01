A Jászaira vonult a tüntetők egy része

A hivatalos demonstráció után még ezrek állnak a Parlament előtt, és Orbán rendszerét szidják. Az időközben megfogyatkozó tömeg később a Margit hídhoz indult, hogy ott útlezárással demonstráljon.

18:43 Eddig tartott az útblokád: az akciónak rohamrendőrök vetnek véget, akik leterelik az úttestről a tüntetőket. A tiltakozók kisebb csoportja így a járdán, villamosmegállóban állva kiabálja, hogy "Orbán takarodj, vidd az összes haverod!" A rendőrök később több embert igazoltattak közülük.

Mi vagyunk a villamos!

18:40 Ezt ismétlik a Margit hídhoz vonuló, zömében fiatal tüntetők, miközben a 2-es villamos sínjein sétálnak. A Jászai Mari térre érve pár tucatnyian elállják a közlekedő autók útját, és azt kiabálják, hogy "Aki dudál, velünk van." Senki sem dudál velük, a közlekedők inkább szeretnének tovább haladni.

A következő cél a Margit híd lehet

18:27 Margit híd, hídfoglalás - skandálják egyre többen. A tanácstalannak tűnő tömeg el is indul a híd irányába.

18:22 A skandáláson kívül egyelőre a fogyatkozó tömeg sem tesz mást, a Parlament főlépcsője előtt felsorakozó rohamrendőrök egy csoportja el is hagyta a helyszínt. Viszlát, jó pihenést! - kiabálnak utánuk a tüntetők, valaki fel viccesen fel is vetette, hogy nélkülük mi értelme maradni. Az Orbán-ellenes rigmusok azért így sem halkulnak a Kossuth téren, újra és újra felzúg a Mocskos Fidesz! is.

18:05 Több ezer ember maradt a Parlament előtt, hogy tiltakozzon a rabszolgatörvény és a NER ellen: dobbal, sípolva demonstrálnak, szemben a rohamrendőrök sorfalával, Orbán Viktort és Áder Jánost szidva.



A tömegből valaki egy rakétát is lőtt az Országház homlokzata felé, amit a többiek nagy ujjongással fogadtak – bár a rendőrség már ezért is felléphet ellenük. Valaki egy O1G feliratú, fényfüzéres molinót tart a magasba, más sámándobbal próbálja elűzni a NER szellemét; az Orbán takarodj- rigmust azonban mindenki egyszerre ismétli. Kedvelt szlogen a "Nem bírjuk a nagyhasút, üsse el a kisvasút!" is.

A DK képviselői bátorításként saját molinójukat lógatták ki a Parlament egyik ablakán.