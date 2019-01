Keresztények, sírjatok!

Az Orbán-kormány 2010 óta mintegy 560 milliárd forintot költött vallási célokra. Hajmeresztően nagy összeg – de csak addig, amíg mellé nem tesszük a sportcélú állami kiadásokat. Ugyanezen idő alatt 1850 milliárd, vagyis az előző bő háromszorosa ment közpénzből a sportra, főként Orbán Viktor kedvenc időtöltésére, a focira.

Az egyházak betegeket, időseket és szegényeket gondoznak, iskolákat és tanodákat üzemeltetnek, vagyis állami feladatokat vállalnak át, megindokolható a támogatásuk. A sporttámogatások fő célcsoportjának számító labdarúgóklubok viszont nem csinálnak semmi mást, csak fociznak, fordulónként átlagosan néhány ezer néző szórakoztatására. Ha csak ez az egyetlen számpár létezne – 560 milliárd az egyházaknak vs. 1850 milliárd a profi sportnak –, akkor is sírnia kellene minden becsületes keresztény embernek, amikor elhangzik az az állítás, hogy az Orbán-kabinet „keresztény kormány”.

De van más is. Rétvári Bence, a KDNP által delegált államtitkár tavaly októberben büszkén jelentette be – a pártmédia pedig lelkendezve számolt be róla - azokban a napokban, amikor megkezdték a hajléktalanok kiszorítását a közterekről: „a kormány kilenc milliárd forintot költ hajléktalanellátásra”. Kilenc milliárd forint egy teljes szezonban – ennél a 2018-as évben havonta több jutott a sportnak.

Az adatok magukért beszélnek. Kár lenne a témát eljogászkodni, de attól még tény: a profi sporttal kapcsolatban a magyar jogrend nem rögzít kötelező állami feladatokat – vagyis itt tényleg a miniszterelnök hobbiját finanszírozzák az állampolgárok –, a szociális ellátásban viszont rengeteget. A fent vázolt értéksorrend tehát nemcsak az eredendően szolidáris kereszténység alapelveit sérti, hanem a törvényeinket is. A végelszámolásnál erre is érdemes lesz majd emlékezni.