Újra gyűjt a menekülteknek a Migration Aid

Autópályát, kastélyt és már Mészáros Lőrincet is ott sejtik az Ódor-ügy hátterében

A négyszáz lelkes borsodi Garadna lassan ocsúdik december 18-a óta, amikor is kommandósok teperték le és vitték el munkahelye elől a borsodi falu díszpolgárát, Ódor Ferenc volt fideszes országgyűlési képviselőt, az encsi járási kormányhivatal vezetőjét, kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt. – Itt álltak a rendőrök, ni, először itt keresték. Kérdezték, tudom-e a telefonszámát, hát mondtam, honnét tudnám, hisz pórnép vagyok. Kocogtatták gumibotta´ az ablakot, attú féltem, betörik, spuriztam is elfele – mutat a családi ház felé egy fülvédős sapkát viselő, középkorú asszony. A ház régebben állatorvosi rendelő is volt, ezt a szakmát űzte korábban, feleségével együtt a politikus: névtáblájuk ma is kint van a homlokzaton. Sem bent, sem az udvaron nincs mozgás, Ódorékat napok óta nem látta senki errefelé. A családfő vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt bűnügyi őrizetben van – a hatályos törvény szerint ez házi őrizetet, lakhelyelhagyási tilalmat jelent, s azt, hogy az erre kötelezett személynek meghatározott időközönként jelentkeznie kell a rendőrségen. A helyiek azonban úgy tudják, hogy Ódor Ferenc nem a faluban, hanem Budapesten élő, jogász végzettségű lányánál tölti az erre szabott időt.– Én megértem. Ha itt maradt volna, és netán kijön a házból, mindenki azt bámulja, hová van neki felcsatolva a jeladó – mondja egy idősebb, fogatlan asszony, hozzátéve, hogy ilyen készüléket Garadnán már többet is láttak, igaz, „nem a doktor bácsi, hanem valamelyik helyi tolvaj lábán”. Úgy is hívják itt: lábmobil. A Jutka presszóban – ami a dohánybolt, a kocsma és a helyi agóra különös keveréke, pattogó cserépkályhával, falra szerelt, hangosan üvöltő tévével – jöttünkre hangos diskurzus kezdődik arról, vajon bűnös vagy sem az amúgy köztiszteletben álló politikus.– Valami vaj biztosan van a fején, nem hiszem, hogy ekkora cirkuszt kockáztattak volna az elfogásával, a semmire – mondja egy idősebb férfi, akiről később megtudjuk, negyvenhat évet húzott le a vízműnél, s csak a becenevét árulja el. – Bugyúrnak hívnak, mert fiatalkoromban szerettem a lányok bugyiját, aztán rajtam maradt a név öregkoromra is – somolyog. A pultos asszony szerint a járási hivatalvezető látványos elfogásának nem feltétlenül vannak számukra megérthető okai, s az is lehet, hogy így akartak „üzenni” valakinek: jobb ha csendben marad. Garadna határában hatalmas földhalmok jelzik, hogy elkezdődött az M30-as autópálya Miskolctól a szlovák határig tartó szakaszának építése, amelyik szinte keresztülszeli az amúgy csendes kis falut. Sokan arra gyanakszanak, hogy az itteni földek adásvétele kapcsán történhetett olyasfajta korrupció, amibe belebukott a járási hivatalvezető.– Senki nem ért semmi, mindenki a saját szakállára nyomozgat, kérdezősködik, találgat, de teljes a tanácstalanság – ezt már Pauló Tiborné, Garadna független polgármestere mondja, akit az idősek klubjában átmenetileg berendezett irodájában találunk, mert a hivatalt épp most újítják fel. Szavai szerint Ódor Ferenc ízig-vérig az a fajta politikus, aki élvezi a közszereplést, fáradhatatlan, ott van a legkisebb közösségi eseményen is, s épp ezért népszerű az emberek között. – Ha jött hazafelé a munkából és meglátott egy közmunkást, vagy egy idős embert, megállt a kocsival, kihajolt, s beszélgetni kezdett. Ott volt nyugdíjas találkozókon, futball-meccseken, bármikor meg lehetett őt találni, s nem szaladt el a bajok elől – sorolja. A polgármester szerint, ha nem is hangosan vagy látványosan, de a járási hivatal vezetője az utóbbi időben az autópálya továbbépítése kapcsán is hallatta a hangját, főképp, amikor kiderült, hogy a korábban tervezett, a falut elkerülő nyomvonal helyett közvetlenül a kertek alján át vezetik el a forgalmas utat. – Ez nem tetszett senkinek, neki sem, ráadásul nagyon alacsony árat ajánlottak a földekért, s volt, aki emiatt perre is ment – mondja. A Garadnát érintő autópálya szakasz kivitelezője egyébként a Mészáros Lőrinchez több szálon köthető Szijj László érdekeltségébe tartozó Hódút és Duna Aszfalt Kft. – ők építhetik meg 64 milliárd forintért a határszéli Tornyosnémetiig tartó harmadik szakaszt, mintegy 22 kilométert. A helyiek szerint Mészáros Lőrinc érdeklődik a 2004-ben felújított, Garadnától pár kilométerre lévő, jelenleg közel 300 millió forintért árult pusztaradványi volt Pallavicini-kastély iránt, amely az utóbbi években nívós szállodaként működött, de egy ideje zárva tart. Párhuzamot ugyan egyelőre nem találtak Ódor ügye és e között, de a népnyelv szerint nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. Többek szerint a volt járási hivatalvezetőt „megvezették”, s ha van is bűne, az viszonylag csekély. Az eddigi ügyészségi közlemények egy négymilliós vesztegetési ügyről szólnak, amit Ódor Ferenc következetesen tagadott, míg az ügyben érintett földhivatali vezető részben beismert. Mindenesetre beszédes, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hiába kérte, hogy a volt járási hivatalvezetőt helyezzék előzetes letartóztatásba, ezt előbb az első fokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság utasította el, majd – az ügyészség fellebbezése után – a napokban ugyanígy járt el másodfokon a Fővárosi Törvényszék is – erősítette meg értesülésünket Papp Gábor, Ódor Ferenc ügyvédje. Ő – miként ügyfele - bővebben egyelőre nem akart nyilatkozni lapunknak. Az ügyvéd lapunk korábbi információit sem kívánta kommentálni. Mint emlékezetes, a közelmúltban arról írtunk : a térségben igen ismert és kedvelt Ódor meggyanúsítását többen összefüggésbe hozták azzal: korábban a Fidesz afféle belső ellenzékéhez tartozott, ismerői szerint pedig azt tervezte, hogy függetlenként politizálna tovább.