Jókora havazásra van kilátásunk

Hétfő este éri el az országot a csapadékzóna, a következő napokban lesz, ahol 20 centi friss hó is hullhat.

Hétfő estétől Nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé veszi kezdetét havazás, de a nyugati tájakon átmeneti ónos eső is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján. A Tiszántúlon eközben kedd reggelig még maradhatnak gyengén felhős, derült tájak is. A déli, délnyugati szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalra a nyugati országrészben -1, -7 fokig, a középső területeken és Keleten pedig -8, -12 fokig hűl a levegő, de a derült, hóval borított területeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.A havazás keddre az egész országra kiterjed, ám elsősorban a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közének nyugati tájain átválthat havas esőbe, esőbe, de néhol átmeneti ónos eső sem kizárt. Várhatóan élénk, néhol erős lökések kísérik majd a déli, délnyugati szelet, amely elsősorban az Alföldön időnként a havat is hordhatja.A várható friss hó mennyisége az ország déli felén 5 cm alatt, az északi felén 5 cm fölött várható. Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység előterében és a Dunántúl északkeleti felén kb. 5-10 cm-re lehet számítani. Komárom-Esztergom és Nógrád megyében, valamint Pest megye északi részén lesz a legtöbb hó. Ezeken a területeken 10-15 cm közötti friss hóréteg valószínű holnap éjfélig, a hegyekben (pl. Börzsöny) 15 cm fölötti is várható.