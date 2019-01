Karácsony Gergelytől kaphat munkát a férfi, aki azért bukott egy álláslehetőséget, mert ellenzéki

Bizonytalanságban tartja a NAV a menekülteket segítő civil szervezeteket, amelyek egyike mára megelégelte a hatóság halogató taktikáját.

– Úgy döntöttünk, a továbbiakban nem hagyjuk magunkat befolyásolni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) halogató taktikájától, és december közepe óta ismét gyűjtünk adományokat a Magyarországon státuszt kapott menekült családok támogatására – közölte lapunkkal Siewert András, a menekülteket segítő Migration Aid operatív igazgatója, miután arról érdeklődtünk: kaptak-e tájékoztatást a NAV-tól arról, kell-e fizetniük a 25 százalékos bevándorlási különadót? Nem kaptak.A NAV – mint arról már írtunk – úgynevezett támogató eljárás keretében vizsgálódott, az eljárást tavaly november végéig meghosszabbították, ám az ügyben a törvényes határidő lejárta után sem hoztak határozatot. A Migration Aid emiatt három hónapig szüneteltette az adománygyűjtést. Siewert András szerint „a kényes ügyek szőnyeg alá söprése” a NAV-nak kedvez, mivel az adóhivatal mulasztásos törvénysértését semmivel sem szankcionálják. – Ez kényelmesebb megoldás nekik, mint adott esetben szembenézni egy peres eljárással. Ugyanis amíg nincs határozat, nincs a NAV részéről jogerős állásfoglalás, ami perelhető lenne – fogalmazott. A bevándorlási különadóról szóló rendelet augusztusban lépett hatályba. A Pénzügyminisztérium akkori közleménye szerint az új adóterhet "a bevándorlást segítő tevékenység támogatása" után kell fizetni, mértéke a bevándorlási különadó alapjának 25 százaléka. Arra a kérdésünkre, ha megszületik a NAV-határozat, indítanak-e pert, Siewert András úgy felelt: egyelőre csak annyit szeretnének megtudni, milyen jogalapja lenne fizetései kötelezettségüknek.A NAV támogató eljárás keretében vizsgálta a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület érintettségét is, ám mint arról Kovács András, az egyesület igazgatója beszámolt, eddig még ők sem kaptak semmilyen határozatot. – A mi munkánkat ez nem befolyásolja, mi eddig is, ezután is annak szellemében dolgozunk, hogy ránk nem vonatkozik a jogszabály – mondta. Ugyanígy vélekedik a Magyar Helsinki Bizottság (MHB) és az Amnesty International Magyarország is – esetükben eddig vizsgálatot sem indított az adóhivatal. Ennek ellenére az MHB már tavaly az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hiszen a különadó szerintük elfogadhatatlan alapjog-korlátozást jelent. Zádori Zsolt, az MHB munkatársa szerint a hazai bíróságokon is jó esélyük lehet a civileknek. Példának a Velencei Bizottság állásfoglalását hozta fel, amit a magyar kormány figyelmen kívül hagy, de a bíróságok már nem tehetik meg ugyanezt. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) és az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság szerint a különadóra vonatkozó szabályozást hatályon kívül kell helyezni , mert sérti a szólás- és az egyesülési szabadságot is. Kerestük a Miniszterelnökséget, a kormány tervez-e változtatni a jogszabályokon, ám nem kaptunk tájékoztatást. Orbán Balázs államtitkár korábban viszont úgy nyilatkozott: a kormány „minden eszközzel tiltakozni fog” a Velencei Bizottság állásfoglalása ellen. A civileket érintő „támogató eljárásokkal” kapcsolatban a NAV sem adott tájékoztatást, többszöri megkeresés után sem.