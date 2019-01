Olcsóbb lett a gázolaj

Applikáció váltja fel keddtől az eddigi "kék-sárga" nyomtatványt. Ezzel a kitöltési hibák is elkerülhetőek.

Keddtől az autósok mobiltelefonjukon is intézhetik a baleset utáni adminisztratív teendőket. Elindult ugyanis a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) új, digitális kárbejelentője, amely a hagyományos, „kék-sárga” nyomtatvánnyal egyenértékű, ugyanakkor az utóbbit továbbra is lehet használni. Az E-kárbejelentő bevezetésére azért látta elérkezettnek az időt a 13, a kötelező gépjármű felelősségi biztosítás (kgfb) művelésében érdekelt pénzintézet, mert egyrészt pozitív tapasztalatot szereztek a tarifák online közlésében, másrészt a személyes értékesítés háttérbe szorulóban van, és a szerződések adminisztrációja, valamint részben már a kárrendezés is digitálisan történik - mondta keddi sajtótájékoztatóján Pandurics Anett, a Mabisz elnöke. Bár egyes biztosítók már eddig is lehetőséget adtak ügyfeleiknek a digitális csatorna igénybevételére, ezek azonban nem voltak egységesek. Ezért döntöttek a Mabisznál úgy, hogy az 5,2 millió kgfb-szerződéses számára egy egységes kárbejelentési formát dolgoznak ki. Az online applikációk közül már az androidos és az Apple-höz köthető IOS is letölthető. Az alkalmazás szerkesztő modulja segítségével a felhasználók jól feldolgozható baleseti helyszíni ábrát készíthetnek, amelyhez a GPS-es helymeghatározó is támpontot ad. Ehhez kész ikonok is segítséget nyújtanak, ezek között megtalálhatók a gépjárműveket, utakat, kereszteződéseket, táblákat, tereptárgyakat, vagy állatokat ábrázolók. A biztosítók többsége folyamatosan kiküldi a náluk kgfb-szerződést kötöttek számára a QR-kódjukat, amely minden fontos adatot tartalmaz, beleértve azt is, hogy az esedékes díjat befizették-e. Így ezek egyszerűen bemásolhatóak. Balesetet követően mindkét félnek jelentkeznie kell a saját biztosítójánál. Erre a károkozónak 5 nap áll rendelkezésre, a károsultnak 30 napja van arra, hogy a károkozó biztosítójánál a saját kárigényét bejelentse. Az alkalmazás használata ezt is leegyszerűsíti, hiszen az adatok kitöltése után, ha minden érintett fél aláírta a bejelentőt, egy gombnyomással el tudják küldeni a helyszínről. A bejelentés során a rendszer e-mailben is küld egy értesítést minden érintettnek, mellékelve a kitöltött pdf formátumú kárbejelentőt. A biztosítók ezután felveszik a kapcsolatot a bejelentőkkel. A tervek szerint másfél hónap múlva megjelenik a kárbejelentő applikáció webes változata is. Ha nem történik személyi sérülés, akkor nem feltétlenül szükséges rendőri intézkedés, elég a baleseti bejelentést megtenni – hangsúlyozta a tájékoztatón Berzai Zsolt rendőr alezredes.