Fucsovics a nyolcaddöntőben kiesett Sydney-ben

Idei első győzelmére készül szerdán a Spanyol Kupában a Real Madrid, amely ugyan decemberben megnyerte a labdarúgó klub-világbajnokságot, a bajnokságban nem remekel, csupán ötödik, hátránya 10 pont a listavezető Barcelonával szemben.





Julen Lopetegui vezetőedzőnek idejekorán megköszönték a munkáját, s noha Santiago Solarival a madridiak elindultak felfelé a tabellán, időközben azért becsúsztak váratlan eredmények. Ilyen volt még december közepén a CSZKA Moszkva elleni 3-0-s hazai vereség a Bajnokok Ligájában, majd a Real január 3-án nem bírt a Villarreallal, 6-án pedig kikapott a Real Sociedadtól. Utóbbi vereség már csak azért is sokkoló, mert a Sociedad a vasárnapi mérkőzés előtt sorozatban négyszer is kikapott, április 14. óta a most a tabellán utolsó Huescát leszámítva minden ellenfelétől kapott gólt idegenben.

Sergio Ramos, a madridiak csapatkapitánya a játékvezetőt okolta elsősorban egy meg nem adott büntető miatt, az aranylabdás Luka Modric szerint viszont a legnagyobb problémát a játékosok teljesítménye jelenti. Ma este a Real a Spanyol Kupában lesz érdekelt a Leganés ellen a nyolcaddöntő első mérkőzésén, Solari viszont nem számíthat Toni Kroosra, aki két-három hétre dőlt ki, illetve Gareth Bale-re sem, aki vasárnap nagy feltűnést keltett azzal, hogy a második félidő középen otthagyta a találkozót és autójával elhajtott a Bernabéuból.

A vereséget követően a Real Madrid szerződtette a Manchester Citytől a 19 éves Brahim Diazt, aki ebben az idényben csak a Ligakupában kapott lehetőséget, így tőle aligha várhatnak csodát a klub szurkolói. Az AS című napilap viszont kedden arról számolt be, hogy a klub komolyan érdeklődik a Genoa lengyel csatára, Krzysztof Piatek januári kölcsönvétele iránt. A 23 éves válogatott támadó az ősszel robbant be a köztudatba, 19 olasz bajnokiján már 13 gólnál jár, egy találattal lemaradva a Real Madridtól tavaly nyáron távozó Cristiano Ronaldo mögött.