Több száz repülőjáratot töröltek a sztrájk miatt Németországban

„Mi a magunk részéről befejeztük” – mondta az amerikai elnök személyes ügyvédje.

Donald Trump amerikai elnök a továbbiakban nem válaszol a Robert Mueller vezette különleges vizsgálóbizottság egyetlen kérdésére sem – közölte szerdán újságírókkal Rudolph Giuliani, az elnök személyes ügyvédje. A 2016-os amerikai elnökválasztáson a Trump-kampány munkatársai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló bizottság kérdéseire Trump tavaly novemberben írásban adott válaszokat. Giuliani az MTI összefoglalója szerint kiemelte: Robert Mueller felvetette további kérdések eshetőségét is, ám az elnök a jogi tanácsadóira hallgatva jelezte, hogy további kérdésekre nem kíván válaszolni. Rudy Giuliani elmondta, hogy Donald Trump ügyvédjei és a Mueller-bizottság között tavaly november óta semmiféle kapcsolatfelvétel nem volt.



„Mi a magunk részéről befejeztük”

– szögezte le.

Hozzátette: sem az elnök, sem a tanácsadói nem voltak meggyőződve arról, hogy a bizottságnak lenne bármilyen kérdése is, amire „ne tudná a választ”. Most a bizottság térfelén pattog a labda – fogalmazott az ügyvéd.



„Megpróbálhatják büntetés terhe mellett beidézni (Trumpot), ha úgy akarják, de tisztában vannak azzal, hogy pokoli harcra is képesek vagyunk”

– mondta Giuliani.

A Mueller-bizottság szóvivője, Peter Carr nem kívánta kommentálni sem Giuliani nyilatkozatát, sem az üggyel kapcsolatban az amerikai sajtóban megjelent részleteket.



Mint megírtuk , Giuliani korábban a Twitteren és több tévécsatornának adott nyilatkozatában is azt hangoztatta: az elnök nem ül le Robert Mueller különleges ügyész munkatársaival, hogy azok különböző ügyekben kérdéseket tehessenek fel neki. Ő, Giuliani legalábbis a leghatározottabban eltanácsolná ettől Trumpot.

„Csak a holttestemen keresztül”

– mondta a Fox tévének.

Gúnyosan úgy fogalmazott: aligha van olyasmi, amire eddig nem kérdeztek rá az ügyészek – és amire még nem kaptak írásban választ - Trump múltját illetően, „leszámítva talán néhány kifizetetlen parkolási bírságot 1986-87-ből”. Robert Mueller korábbi FBI-igazgató arra kapott megbízást még tavaly az igazságügyi tárcától, hogy különleges ügyészként eljárva derítse ki, mi igaz abból, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány idején Donald Trump republikánus elnökjelölt kampánystábja összejátszott olyan orosz kormányzati hátterű személyekkel, akik megpróbálták befolyásolni az elnökválasztás kimenetelét. Mueller emellett eljárhat minden olyan bűnügyben, ami ennek a vizsgálódásnak a során mintegy mellékszálként kerül napvilágra. Mueller hivatala nem akar letenni arról, hogy személyesen hallgassa meg Trumpot. Ha azonban a Fehér Ház továbbra is elutasítja ezt, akkor a különleges ügyész elvben beidézheti az elnököt, ez viszont alighanem a Legfelső Bíróságig is eljutó jogi csatározáshoz vezetne. Arra nézve még nincs legfelső bírósági állásfoglalás, hogy a hivatalban levő elnököt be lehet-e idézni tanúként bűnügyi nyomozás során, arra viszont már igen, hogy az elnök kötelezhető a hivatalosan igényelt bizonyítékok – így felvételek, jegyzőkönyvek, feljegyzések – átadására, valamint arra is, hogy „válaszoljon kérdésekre”. Igaz, ez utóbbi nem azonos a tanúként való beidézéssel, és elvben teljesíthető lehet a Trump esetében már megtörtént írásbeli válaszadással.