Tényleg kivonulnak az amerikai csapatok Szíriából

Jeremy Corbyn szerint csak így lehetne feloldani a parlamenti patthelyzetet, amely most akadályozza, hogy elfogadják az ország EU-s kilépéséről szóló szerződést.

Beszédben szólította fel Theresa May brit kormányfőt Jeremy Corbyn (képünkön), a Munkáspárt vezére, hogy írjon ki általános választásokat. Corbyn szerint csak így lehetne feloldani a parlamenti patthelyzetet, mely most akadálya annak, hogy elfogadják a Nagy-Britannia EU-s kilépéséről szóló szerződést, és amelynek hiányában megállapodás nélkül kéne kilépnie a briteknek az EU-ból ennek minden tragikus következményével együtt - írja a 444.hu a BBC-re hivatkozva.Theresa May kormányfő és a konzervatívok kisebbségből kormányoznak, mert a legutóbbi választáson, aminek kiírásakor még toronymagas esélyesek voltak, végül nem sikerült többséget szerezniük, és csak az északír unionista párt (DUP) külső támogatásával tudnak kormányozni. A DUP azonban ellenzi a Brexitről kötött megállapodást, mert az alapján akár vámhatárt is húzhatnak Észak-Írország köré. "Ha annyira biztos a dolgában, írjon ki választást, döntsön a nép" - üzente Corbyn Maynek. A konzervatívok szerint viszont valójában a Munkáspártnak sincs terve a kilépésre, és csak politikai játszmákat játszanak. A Munkáspárt azt már bejelentette, hogy nem fogják megszavazni May alkuját, és ha az így várhatóan elbukik, akkor megpróbálják kierőszakolni a választás kiírását.