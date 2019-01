Sokfelé továbbra is télies útviszonyokra számíthatnak az autósok

Többen is arról számolnak be, hogy nem érkezett meg a pénz a bankszámlákra. Az OTP szerint várhatóan csak hétfőn történik meg az utalás.

Az Index és a 444.hu is arról számolt be, hogy többen nem kapták meg pénteken a nyugdíjat, a problémát azóta sokan szerkesztőségünknek is jelezték. A nyugdíj folyósításának napja minden hónap 12-e, ám ha ez hétvégére esik, a nyugdíj a megelőző péntek hajnalban szokott megérkezni a bankszámlákra. A Klubrádióban elhangzott, hogy az Államkincstár szerverében történhetett meghibásodás. Az Indexnek viszont egy olvasó azt írta, „az államkincstár azt mondja, elutalta, a bankok azt mondják ők bizony nem kapták meg! Arra hivatkoznak, hogy GIRO probléma van, de akkor minden banknál?” Az OTP Bank a honlapján később közölte, hogy