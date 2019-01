Gázolás miatt késnek a vonatok a szolnoki vonalon

„Amennyiben ott is kedvezőtlen ítélet születik, jön az európai bíróság” – mondta a férfi.

A Kúrián harcol tovább igazáért Szebenyi István, aki 2006-ban a Tarjáni erdőben fémkeresőjével megtalálta a móri mészárlásnál használt fegyvereket – írja a Blikk . A lap szerint négy évvel a tragédiát követően a fegyverek megtalálása volt az első olyan nyom, amelyen a rendőrök el tudtak indulni, majd nem sokkal később elkapták a hét ártatlan ember haláláért felelős Nagy Lászlót és társát. Szebenyi akkor azt gondolta, semmi akadálya nem lehet, hogy megkapja a nyomravezetőnek járó 25 millió forintot. A bíróság azonban első és másodfokon is elutasította kérelmét, mondván: annak jár a pénz, aki pontos nevet vagy címet tud mondani az elkövetőkkel kapcsolatban. A szabályok szerint még a 180 ezer forintos perköltséget is Szebenyinek kellene megfizetnie. „Most már ott tartunk, hogy letiltással fenyeget a végrehajtó, de nem érdekel, akkor sem fizetek” – mondta a lapnak a férfi, hozzátéve: azért is abszurd az egész, mert még benne van az ötéves elévülési időben.