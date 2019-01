Búcsú a tenisztől: Andy Murray nem bírja tovább

A dán-német közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság csütörtökön elkezdődött, de magyar szempontból péntekre marad a rajt: Lékai Mátéék Argentína ellen lépnek pályára.

A társházigazda Németország Korea elleni 30-19-es sikerével vette kezdetét a férfi kézilabdázók olimpiai kvalifikációs vb-je, amely késő este a másik rendező, Dánia Chile elleni párharcával folytatódott, és 39-16-os végeredménnyel zárult.

A csoportkörben péntektől Koppenhágában szereplő, a válogatottságot korábban lemondó, a világbajnoki szereplésre mégis készen álló, Argentína ellen is kerettag klasszist, Nagy Lászlót is soraiban tudó Magyarország számára mostanra aligha ismeretlen a dán környezet, hiszen a Csoknyai István és Vladan Matics által felkészített csapat egy Chile elleni – Budaörsön 31-24-re megnyert – edzőmérkőzést leszámítva január 3-án, Aarhusban 33-19-re kikapott Dániától, majd 6-án már Odensében verte 28-25-re az olimpiai címvédő skandinávokat.

„Utazás szempontjából nem a legoptimálisabban alakult a torna kezdete előtti néhány napunk, de a vb-rajt előtti dániai túrát még az előző szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes szervezte, azon már nem lehetett változtatni – mondta el lapunknak a néhány napra hazatérő, majd ismét kiutazó nemzeti csapat és a Telekom Veszprém irányítója, Lékai Máté. – Jobb, hogy sikerélménnyel tudtuk zárni az utolsó két mérkőzést, de szerintem a felkészülési meccsek eredményeiből messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, pláne, mert Dánia személyében egy európai topcsapattal játszottunk, a csoportban viszont ázsiai, afrikai és dél-amerikai topcsapatok lesznek az ellenfeleink, akik más stílusban fognak majd kézilabdázni.”

Sorrendben Argentína, Angola, Katar, Egyiptom és az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédország lesz a magyar együttes ellenfele a D csoportban, a hatosból az első három jut tovább a középdöntőbe. Az európai csapat kivételével elvileg mindenki verhető, a válogatott körül dolgozók az utóbbi napokban mégis igyekeztek minden lehetséges fórumon nyomatékosítani, hogy – noha kimondott elvárás a legjobb hét közé kerülés, azaz az esély megszerzése a tokiói kvalifikációra – a továbbjutás nem lesz sétagalopp.

„Egyáltalán nem lesz az – reagált felvetésünkre Lékai, aki kitért a riválisokra is. – Az argentinok edzője az a Manuel Cadenas, akit senkinek nem kell bemutatni. A sérülés miatt hiányzók ellenére is nagyon erős csapatról van szó, amelynek a nagyja a spanyol ligában kézilabdázik, tehát játékosai európai kézilabdaközegben edződnek hétről hétre. Katar és Egyiptom már csak azért sem ígérkezik könnyű ellenfélnek, mert ők szinte egész évben együtt tudnak készülni, hiszen majdnem minden kerettagjuk otthon játszik. Egyiptom például december harmadika óta a világbajnokságra hangol, jól ismerem az edzőjüket (David Davis, aki Lékai trénere is Veszprémben – a szerk.) pontosan tudom, hogy mennyit készülnek ránk és a tornára. Katarról mindent elmond, hogy négy éve vb-második volt.”

Amennyiben Magyarország továbbjut, még mindig Dániában, de már Herningben folytathatja: az ágrajznak megfelelően a C csoportból érkező középdöntős ellenfelek várhatóan az olimpiai címvédő dánok, az előző vb-n második norvégok és az osztrákok vagy a tunéziaiak lehetnek. Ebből a hatosból az első kettő a hamburgi elődöntőbe jut, a harmadik az ötödik helyért, a negyedik pedig a hetedik helyért játszhat, azaz az előzetes erőviszonyok alapján úgy tűnik, hogy csupán egyetlen olyan tétre menő erőpróba vár majd a válogatottra a vb-n, amelyen bravúrt kéne produkálni a cél teljesítése érdekében, az pedig a helyosztó.

Persze, kár ennyire előreszaladni: a vb a döntőig, azaz január 27-ig tart, a következő hetekben pedig bármi megtörténhet.

Milliókat érhet a cél elérése A hazai szövetség elnöke, Kocsis Máté még a kiutazást megelőző keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a csapattal szembeni minimum elvárás a legjobb hétbe kerülés, azaz az olimpiai kvalifikációs tornán szereplés jogának kivívása (a vb-győztes automatikusan kijut a 2020-as ötkarikás játékokra, míg míg a 2-7. helyezett selejtezőt játszhat a részvételért). Kocsis egyúttal azt is bejelentette, hogy a prémiumot is ehhez igazították: a végső győzelem 120, egy elveszített döntő 90, a harmadik helyezés 60, a negyedik 40, az ötödik 30, a hatodik 20, a hetedik pozíció pedig 15 millió forintot érne a nemzeti együttes tagjainak.