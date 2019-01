3-as metró: kiderült, ki építheti át a déli szakasz állomásait

Kihirdették a közbeszerzési eljárás nyertesét.

Kihirdették a 3-as metróvonal déli szakaszának állomásaira vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesét – közölte a Metróért Egyesület a Facebook-oldalán. A közösségi oldalon közzétett dokumentumból kiderül, hogy a nyertes ajánlattevő a Strabag, mely körülbelül nettó 24 milliárd 773 millió forintért vállalta a Kőbánya-Kispest és Népliget állomások közötti szakasz állomásainak rekonstrukcióját.



Négy új megállóval bővíthetik a vonalat

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt heti Kormányinfón a Magyar Idők kérdésére közölte, hogy a kormányülésen megjelölték azokat a kérdéseket is, amelyekről hamarosan határozni kell, így például a 3-as metró továbbépítéséről. A lap hétfőn azt írta: a beruházás során a jelenleg Kispest és Újpest között húzódó, teljes felújítása alatt lévő metróvonalat északi irányba Káposztásmegyerig hosszabbítják meg. A tervek szerint 4,9 kilométernyi, kétvágányú metrópálya épül, négy új – két felszíni és két felszín alatti – közbenső állomással, és kiépítenek a vonalon egy új járműtelepet is. A váci vasútvonalon fekvő Rákospalota–Újpest vasútállomásnál is kiépül egy metrómegálló. A 3-as metró új végállomása a Megyeri út és a Külső Szilágyi út találkozásánál lesz.