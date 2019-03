Újabb szeletet falhat fel a NER Keszthelyből

A helyi építési szabályzatot is módosították, hogy beépíthetőek és fejleszthetőek legyenek a part menti területek.

A testület először január 18-i ülésén tárgyalt az erről szóló előterjesztésről, majd február 26-án 9 igen, 1 nem szavazattal jóvá is hagyta azt. Az ellenzéknek alig 3 órája volt, hogy a dokumentumot átolvassa, majd szavazzon róla. A lap szerint azért kellett ilyen gyors tempót diktálni, hogy még a Balaton-törvény március 15-i hatályba lépése előtt átnyomják a határozatot a testületen. Az új jogszabályban ugyanis az van, hogy sem a beépíthetőséget, sem a magasságot nem lehet a törvény hatályba lépése után növelni. Ezért az önkormányzat saját hatáskörben lépett, és rohamtempóban, a törvény életbe lépése előtt kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a partmenti területeket, kedvezve így a befektetőknek.

A portál arra is emlékeztet hogy az úgynevezett keszthelyi tízek – közöttük Tiborcz István, Mészáros Lőrinc, Jászai Gellért, Szíjj László, Varga Károly és Paár Attila – már régóta terjeszkednek a városban, tevékenységük pedig annyira szembetűnő, hogy annak a Reuters is felfigyelt. A kormányközeli vállalkozók befektetései egybeesnek azzal, hogy az Orbán-kabinet 2020-ig 365 milliárdot költene a Balatonra, az összeg 40 százalékát pedig az unió biztosítja. Ám hiába látjuk a keszthelyi korzón is Mészáros Lőrinc szállodáját (Balaton szálloda) és az Orbán vej hoteljét (Hullám szálló), a műemléki védettségű épületek jelenleg is pusztulnak, omladoznak. Keszthelyről egyébkénmt évről évre egy kisebb falucskányi ember, nagyjából kétszáz költözik el. Utoljára 1975-ben laktak itt annyian, mint most, valamivel több, mint 19 ezren. A város adóbevétele 2014 óta egy fillérrel sem nőtt, maradt 1 milliárd forint körül - jegyzi meg a lap.