Cseh vérengzés Kassán

Komárom és Baja között kizárólag a csehszlovák hajók láthassák el a forgalmat

A cseh imperializmus határtalan rablóétvágya, mint ismeretes, szemet vetett egyebek között a Dunára is.

A cseh imperializmus telhetetlen falánksága azt a vakmerő követelést támasztotta, hogy a Dunának a magyar hajózás részére még szabadon levő területén, vagyis Komárom és Baja között kizárólag a csehszlovák hajók láthassák el a forgalmat.



Követelésének vakmerőségét tetézte azzal, hogy a teljes magyar hajópark átadását is igényelte, hogy így a Dunán való hajózás kizárólagosságát és monopóliumszerű birtoklását megszerezze.



A magyar hajózás valamennyi érdekeltsége, a hajózási vállalatok és alkalmazottaik valamennyi kategóriája természetesen a legélesebben állást foglalt a cseh imperializmus törekvése ellen és a kormány is azt a helyes álláspontot foglalta el, hogy a csehek követelését vissza kell utasítani.

Népszava 1919. március 14.