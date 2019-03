A vajúdó Európa

Lapszemle: Egy nappal a Tanácsköztársaság előtt, az újságokban még semmi nem látszott a küszöbön álló eseményekből

Amíg a békeértekezlet nem tudja magát semmiféle intézkedésre elhatározni az orosz kérdésben, addig a bolsevisták, úgy látszik, egész Déloroszországot meghódítják, azokat a részeket is, amelyeken eddig az ukránok útjukat állták. Bolseviki csapatok Rostovtól északkeletre alig 150 kilométerre harcolnak a doni kozákokkal.

A Fekete-tengernek két fontos kikötője, Cherson és Nikolajev kezükre jutott. Bolseviki lázadásokról szóló hírek érkeztek még Odesszából is, ahol a szövetségesek decemberben francia hadihajók védelme alatt szállították partra csapataikat.

Kievet már elfoglalták a vörösök. A Petljura anti-bolsevik kormány Vinnicába menekült azonban a bolsevikiek a várostól is alig 75 kilométerre állanak már. Lengyelország keleti részei ellen irányuló támadó föllépésük is mindinkább fenyeget.

A bolsevikiek maguknak követelik az elfoglalt Lurkót és alig 160 kilométerre állanak a román haderőtől, amely aligha tudja majd őket föltartóztatni. Minthogy Ukránia Oroszország éléstára, elfoglalása Középoroszországnak élelmezési helyzetét rendkívüli mértékben meg fogja könnyíteni. A bolsevikiek előrehaladását megkönnyítette, hogy a bolsevizmus Ukrániában is terjed.

Népszava 1919. március 20.