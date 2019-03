Már az FBI is azt nyomozza: miét repülhettek egyáltalán a Boeing katasztrófát szenvedő gépei

Közben a cég új szoftvert adott ki a 737 MAX gépekhez, de sem Európa, sem Kanada nem bízik benne. A korábban lezuhant Lion Air járat ügyében pedig még per is indult a Boeing ellen.

A Boeing repülőgépgyár üzembe helyezte a közelmúltban kétszer is katasztrófát szenvedő 737 MAX típusú gépek automatikájának új szoftverét, és dolgozik a kezeléséhez szükséges kézikönyvön - jelentette be szerda este az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA). Leszögezték: a repülésbiztonság szempontjából elsődleges fontosságúnak tartja e két feladat elvégzését. Annál is inkább, mert



a vasárnap lezuhant etiópiai gép feketedobozainak franciaországi vizsgálatakor kiderült: a zuhanó gépen a pilóta nem találta meg a kézikönyvben a hiba orvoslásához szükséges manőver leírását.

A chicagói székhelyű Boeing a szoftver gyors frissítését ígérte, de az FAA szerda esti közleménye szerint a gyártó egy teljesen új szoftvert dolgozott ki. Amerikai sajtójelentések szerint azonban az európai és kanadai légügyi hatóságok - a korábbi rossz tapasztalat okán - egyelőre gyanakvással fogadták hírt, maguk akarnak meggyőződni a vitatott 737 MAX típusú gépek biztonságosságáról.



Szerdán a tavaly ősszel lezuhant indonéziai Lion Air egyik áldozata nevében pert indítottak egy chicagói szövetségi bíróságon a Boeing ellen. A részletekről azonban a felperes nem nyilatkozott, és a repülőgépgyár szóvivője sem kommentálta a hírt.

A nap folyamán a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is bekapcsolódott abba a nyomozásba, amely azt hivatott feltárni, hogy miként, milyen körülmények között adott repülési engedélyt az FAA a Boeing MAX-gépeknek. Az FBI bekapcsolódását demokrata párti kongresszusi politikusok is sürgették. A képviselőházban a jövő héten hallgatják meg a Boeing vezetőit, valamint az FAA illetékeseit, és a szenátus is meghallgatást tervez a katasztrófákat okozó hibák felelőseinek kiderítésére.