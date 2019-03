Brexit: az EP-választás lett a kulcskérdés

Az EU-csúcson kétlépcsős megközelítésről állapodtak meg. A hosszú halasztáshoz a szigetországnak részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon.

Kétlépcsős megközelítésről született megállapodás az európai uniós vezetők csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján az Egyesült Királyság unióból való kilépési dátumának elhalasztása ügyében, attól függően, hogy jóváhagyja-e a brit parlament jövő héten a kiválási szerződést.



A találkozón elfogadott zárónyilatkozat értelmében a jelenlegi 2019. március 29. helyett 2019. május 22. lenne az új határidő, amennyiben a londoni alsóház jövő héten rábólint a távozás feltételeit rögzítő, kétszer már leszavazott megállapodást. Újabb elutasítás esetén a szigetország április 12-ig továbbra is az Európai Unió tagja maradna, de eddig jeleznie kellene, hogy mik a szándékai a továbbiakban.

Ez lényegében azt jelenti, hogy ha az ország hajlandó részt venni a májusi EP-választáson, akkor jöhetne egy hosszabb kiterjesztés, amelynek időtartamáról később egyeznének meg, ha viszont nem, akkor megállapodás híján rendezetlenül válna ki az Egyesült Királyság.



A csúcson jóváhagyták emellett azokat a jogilag kötelező erejű biztosítékokat, amelyeket a brit belpolitikai konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír pótmegoldás ügyében fogadott el márciusban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May.

A huszonhetek leszögezték, hogy nem tárgyalható újra a kiválás feltételrendszerét rögzítő egyezség. Kiemelték, minden egyoldalú vállalásnak, nyilatkozatnak vagy egyébnek összhangban kell lennie ezen dokumentum szövegével és szellemével egyaránt. Végezetül felszólítottak a felkészülési munka folytatására minden forgatókönyv, köztük a kemény, vagyis a megállapodás nélküli Brexit esetére is. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke arról számolt be, hogy a javaslatról egyhangúlag egyeztek meg szűk körű, éjszakába nyúló ülésükön a huszonhetek vezetői, és ezt később Theresa May is elfogadta. A Lisszaboni Szerződés 50. cikke értelmében a tagországok - beleértve Nagy-Britanniát - egyhangú döntéssel állapodhatnak meg a hosszabbításról.

"Április 12-ig minden lehetőség nyitva marad: a rendezett és a rendezetlen kiválás, a hosszú halasztás, illetve a kilépési szándék visszavonása"

- mondta Tusk. Hozzátette, a hosszú halasztáshoz a szigetországnak részt kellene vennie a májusi európai parlamenti választásokon.



May: London mindent megtesz a megállapodásért

Theresa May brit miniszterelnök az Európai Tanács csütörtöki ülését követően kijelentette, péntek reggel visszatér Londonba és azonnal nekikezd a munkának, hogy rábírja a brit parlament képviselőit a rendezett Brexithez szükséges megállapodás elfogadására. May sajtótájékoztatóján üdvözölte az Európai Tanács döntését a brit uniós kilépés dátumának meghosszabbításáról, és reményét fejezte ki, hogy minden akadály elhárulhat a megállapodás parlamenti elfogadása elől. Aláhúzta,

szerinte helytelen lépés lenne a kiválás határidejének április 12-ét meghaladó meghosszabbítása, éppen az EP-választás miatt.

Ez esetben a szigetország kénytelen lenne részt venni a választáson, pedig nem akar: az Egyesült Királyság ki fog lépni az Európai Unióból - tette hozzá May.