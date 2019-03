A gyerekeseknek minden, a többieknek semmi

Elkészült a végrehajtási rendelet tervezete a kormányzati igazgatás létszámgazdálkodásáról – tudta meg a Népszava.

A kormány nyolc végrehajtási rendeletet készített el a kormányzati igazgatási törvényhez, korábban – mindenféle egyeztetés nélkül – további kettőt hozott nyilvánosságra. Ezek a tavalyi ki nem vett szabadságok megváltását és az új kinevezési okmányokban megemelt bér januárra és februárra történő visszamenőleges kifizetését szabályozták, vagyis inkább technikai kérdéseket pontosítottak. Most viszont kiderült, hogy a kormánynak dolgozó köztisztviselők a személyügyi kérdéseket is részletező létszám-gazdálkodási szabályok alapján nagyon erős támogatási csomagot kaphatnak, miközben már a szabadságok januári átrendezésekor is ez volt az egyetlen csoport, melynek emelkedhettek a szabadnapjai. A kormány mostani javaslata szerint a gyermeket nevelő kormánytisztviselő gyermekenként bruttó, vagyis közterheket is tartalmazó 50 ezer forinttal magasabb összegű cafetéria juttatásra jogosult. Visszatérítendő családalapítási támogatást kérhet a házasuló köztisztviselő, de ennek összegét a rendelet nem rögzíti, csak annyit mond ki, hogy azok igényelhetik, akiknek a háztartásában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg a bruttó garantált bérminimum háromszorosát. A támogatást külön közszolgálati szabályzat határozza majd meg. Ettől független az a javaslat, hogy az a kormánytisztviselő, akinek gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, bruttó 200 000 forint összegű, vissza nem térítendő családalapítási támogatásra legyen jogosult. A kormánytisztviselők kérhetnek iskolakezdési támogatást is, ami gyermekenként a havi minimálbér 45 százaléka. Gyermeknevelési támogatást is lehet igényelni évente egyszer a minisztériumok, háttérintézmények és kormányhivatalok tisztviselőinek. Ennek összege megegyezik a minimálbérrel, de a gyermekét egyedül nevelő, a nagycsaládos, vagy fogyatékos gyermeket nevelő köztisztviselő megkaphatja a minimálbér 120 százalékát. Mindezeken felül táborozási támogatást kaphatnak évente egyszer a 18 év alatti gyermeket nevelők, ami a minimálbér 35 százaléka lenne és a három nyári hónapban lehetne felhasználni. Ráadásként pedig a kormányzati igazgatás hivatalai a benyújtott számla ellenében kifizetik majd dolgozójuk gyermeke bölcsődei, óvodai térítési díjának felét, maximum 50 ezer forint erejéig. A kormányhivatalok, minisztériumi és háttérintézményi dolgozók a javaslat szerint kétévente százezer forintot igényelhetnének szűrővizsgálataik finanszírozására. Azt, hogy mit takar az új kormányzati igazgatás létszámgazdálkodás, szintén ebből a rendeletből lehet megismerni. A lapunk birtokában lévő javaslat szerint a miniszterek évente egyszer meghatározhatják a tárcájuk és háttérintézményeik alaplétszámát, ha meg tudják indokolni, javasolhatják a létszámemelést is. Bármikor kérhetik ugyanakkor, hogy egyes feladatok ellátását a központosított álláshelyekről oldják meg, ilyenkor a „személyügyi igazgatásra kijelölt szerv” kezdeményezheti az álláshely áthelyezését a tárcához. A szervezet viszont kezdeményezheti egy álláshely központi állományba helyezését, ha az legalább 6 hónapja betöltetlen. A rendelettervezet szerint, ha egy köztisztviselő célfeladatot kap, és azon éjfélekig dolgozik, nem számít túlórának, mondván, hogy külön juttatást kaphat érte.