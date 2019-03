Taóval is ösztönöz az MLSZ: itt a bonyolult matek

A Magyar Labdarúgó-szövetség produktivitási rendszere a saját nevelésű fiatalok szerepeltetését anyagilag támogatja, de a 10 millió forint feletti részt a kluboknak más módon kell előteremteniük.

A honi labdarúgás szinte minden szereplője üdvözölte - miután megértette az elsőre nagyon bonyolultnak tűnő, ám egyébként logikus és objektív - a magyar szövetség (MLSZ) produktivitási rendszerét, amely a fiatal játékosok szerepeltetését jutalmazza, ráadásul "percdíj" formájában.

A rendszer lényege, hogy a futballisták 25 éves koráig minden pályán töltött percből pénzt tudnak keresni azok a klubok, melyekben a játékosok 19 éves korukig szerepeltek. Az MLSZ nyilvántartása szerint közel 400 egyesület kap anyagi támogatást a válogatottban, Bajnokok Ligájában, Európa-ligában, Európa öt legerősebb élvonalbeli bajnokságában, az NB I-ben, NB II-ben és NB III-ban pályára lépett magyar játékosok után. Minden pályán töltött perc pontokra váltható át, egy pont négyezer forintot ér.



Ha egy játékos 19 éves kora előtt több együttesben is szerepelt, akkor az egy pontot és az érte járó összeget elosztják a klubok között, annak arányában, hogy hol, mennyi időt töltött el a futballista. A kluboknak járó támogatást úgy számolják ki, hogy összeadják a játékosok által szerzett pontokat és megszorozzák négyezerrel. A legtöbb saját nevelésű fiatallal rendelkező egyesületek több száz millió forintot is kereshetnek ebben a rendszerben. Mint minden szabályban, szerződésben szokás, itt is vannak apró betűs részek, vagy kiegészítő rendelkezések. A produktivitási rendszernél ez a rész az összeghatár. Az összegyűjthető és pénzre váltható pontok esetében nincs felső határ, ám az MLSZ kifizetéseinél van. Ha egy klub több mint tízmillió forintos szövetségi támogatásra lenne jogosult a produktivitási rendszeren keresztül, akkor az összegnek csak a felét kapja meg, a másik ötven százalékot támogatóktól kell összegyűjteni, ami elég fontos információ, ehhez képest, ez gyakorlatilag sehol sem jelenik meg.

„A produktivitási eredmény után járó, 10 millió Ft-ot meghaladó támogatásnál általános szabályként az összeg 50 százalékát pénzbeli (költségvetési továbbadott) támogatásként kapja meg a sportszervezet és a fennmaradó részről kap TAO-határozatot (ennél a résznél tehát, valóban a sportszervezetnek kell támogatót találnia)” - írta lapunknak az MLSZ, amely így folytatta válaszát: „Fontos megjegyezni, hogy az utánpótlás-nevelési TAO támogatásoknál (ilyen a produktivitási támogatás is) a tapasztalatok alapján a sportszervezetek több mint 95 százalékos arányban be tudják gyűjteni a forrásokat.”

A tízmilliós keret nagyjából kimerül akkor, ha egy klub egyetlen olyan futballistát nevelt, aki végigjátssza az NB I mérkőzéseit. Ha nem sikerül támogatót találni a produktivitási rendszerben megkeresett, de az MLSZ által ki nem fizetett összegre, akkor ez a pénz elveszett. Az élvonalbeli és másodosztályú klubok könnyebben találnak támogatót (főleg, ha még politikai hátszéllel is rendelkeznek). Igaz, hogy megyei csapatok ritkábban érik el a tízmilliós határt, de pont ezen a szinten egy-kétmillió forint kiesés is fájdalmas veszteség. Ez akkor is fáj, ha kevés klubot érint. Aki bukik ezen, azt nem vigasztalja, hogy a többiek jól járnak.