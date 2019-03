A híres magyar kolbászváros a kormánnyal segítségével fenyítené meg a disznótartókat

Mintegy egymilliárd forintot mozgatott át az emberekre figyelve az ellenzék, a kormánypárti többség nem örül ennek - újra dübörög a költségvetési vita Vas megye fővárosában.

Ismét nekifutott az idei költségvetése elfogadásának a szombathelyi közgyűlés: a vasi megyeszékhelyen az év elején borult a korábbi status quo, a Fidesz-KDNP egy szavazás miatt árulónak nyilvánította az addig a kormánypártokat támogató, civil szervezet színeiben a testületbe került alpolgármestert, Molnár Miklóst, így az ellenzék váratlanul többségbe került. Ezt kihasználva – amellett, hogy jó néhány önkormányzati cég vezetőjét leváltották, s visszahívták a felügyelő bizottságaikból a kormánypárti képviselőket – az ellenzék több mint 120 módosító indítványt nyújtott be a fideszes költségvetési tervezethez, melyeket meg is szavaztak, Puskás Tivadar polgármester viszont újratárgyalásra visszaküldte ezeket a közgyűlésnek, melynek így a szerdai, rendkívüli ülésen kell dönteni a büdzséről. Ha ezúttal sem sikerül, a törvény szerint a belügyminiszter gyámság alá veszi a várost, ami azt is jelenti, befagyasztják a Szombathelynek időarányosan járó állami támogatásokat. Az új, ellenzéki tervezet a kormánypártihoz hasonlóan nagyjából 30 milliárd forinttal számol a bevételi és a kiadási oldalon, méghozzá hiány nélkül, viszont másfajta súlyozással. Megdupláznák az útfelújításokra jutó összeget, jutna pénz játszótér-felújításokra, fedett buszmegállók építésére, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatójának támogatására, több jutna a civil szervezeteknek, megemelnék a bérlakások felújítására szánt keretet, s minden közalkalmazott egyszeri, 20 ezer forintos cafetériát kapna. Mindez nagyjából egymilliárd forintos változtatás, forrásként megszüntetnék a polgármesteri kabinetjében három politikai munkatárs státuszát, nem adnának pénzt a stadion fenntartására, s újra tárgyalnák az egyetemnek szánt 200 milliós támogatást is. Azt is javasolja az ellenzék, vonják vissza a városi névhasználatot a friss, kormánypárti orgánumtó. Ha már sajtó: Puskás polgármester szerint Szombathelyen beköszöntött a cenzúra. Ezt arra értette, hogy elmaradt a helyi tévében egy heti műsor, melyben korábban a városvezető rendszeresen szerepelt. Puskás amúgy meglehetősen ingerülten és pikírten kezdte a közgyűlést, rögtön az elején öt perc szünetet rendelt el, mivel szerinte az ellenzék minősíthetetlenül viselkedett, majd kijelentette, lehet, az ellenzéknek nem okoz problémát a cenzúra, de a kormánypártiak máshogy szocializálódtak… Jó fél órás maszatolás után aztán végre megkezdődött az érdemi munka: az ellenzéki többség megszavazott néhány új napirendi pontot és módosítást, majd az új napirendet.