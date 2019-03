Elutasította a londoni alsóház a Brexit-megállapodást

Harmadszor is leszavazták. May szerint így nem marad idő a megegyezés nélküli kilépés elkerülésére, így - hogy időt nyerjenek - akár EP-választást is tarthatnak a britek.

Harmadszor is elutasította pénteken a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást.



344-286 arányban szavazták le a megegyezést, írja a BBC

A döntésnek súlyos következményei lesznek, nyilatkozta az országot az unió rendezett elhagyása felé terelgetni igyekvő brit miniszterelnök, Theresa May. May szerint így nem marad idő a megegyezés nélküli kilépés elkerülésére, ugyanis jogi értelemben az alapeseti forgatókönyv most az, hogy az Egyesült Királyság április 12-én, 14 nap múlva elhagyja az EU-t. Így "alternatív módon kell továbbhaladni", minthogy az alsóház a megállapodás nélküli kilépést sem akarja megengedni:



vagyis majdnem bizonyos, hogy Nagy-Britanniában is megtartják az EP-választást.

Lemondásra szólította fel a miniszterelnököt Jeremy Corbyn munkáspárti vezető, aki szerint új választást kell kiírni.



A hírre reagálva az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozójának összehívását kezdeményezte annak elnöke, Donald Tusk. Ennek időpontja április 10 lenne - a Brexité pedig jelen állás szerint április 12. A múlt heti EU-csúcson született kompromisszumos megoldás szerint az Európai Unió a kilépés május 22-ig tartó halasztásába egyezett bele, de ehhez az kellett volna, hogy a Brexit-megállapodást péntek éjfélig jóváhagyja a brit parlament.