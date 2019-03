Az aranytárgyak, ékszerek és drágakövek lefoglalása

Az antant győzelmi poharába most hullanak az első ürömcsöppek - Ki fog Magyarországgal háborút viselni?

A bécsi „Zeit" szerdai száma vezércikkében kimerítően foglalkozik a magyarországi eseményekkel. Rámutat arra, hogy az antant győzelmi poharába most hullanak az első ürömcsöppek.

Ki fog Magyarországgal háborút viselni! Romániát forradalom fenyegeti, a cseh köztársaság polgári kormányzói is gyöngék erre, Olaszország sem hajlandó és azonkívül szemét Jugoszláviára irányítja és bizonyára Wilson sem küldi az amerikaiakat.

De vajon rászánhatják-e magukat a franciák és angolok Európa szívében annak a népnek megfojtására, amely a kétségbeesés bátorságával védelmezi önrendelkező jogát? A francia katonák is fáradtak és Angliának éppen elég dolgot adnak önrendelkező jogukat védelmező saját népei.

Úgy látszik tehát, hogy a magyar rebellisekkel mégis csak tárgyalni, kell. Igazságos békét kell adniok, különben az antant elérheti ugyanazt Németországban, amit Magyarországon elért, akkor pedig az egész kulturvilág katasztrófája következik és az urak majd ott Párizsban saját bőrükön fogják kitapasztalni, milyen borzasztóan tragikus az a komédia, amellyel ők most még gúnyolódnak.

Népszava 1919. március 28.